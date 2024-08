Cautivan los escritores Gaby Vargas y Xavier Velasco en Referencia Norte 2024

Referencia Norte 2024 se ha destacado en esta edición por traer a Chihuahua diversos personajes importantes ya sea en la música, cultura y otras ramas artísticas, como fue esta noche en el Teatro de la Ciudad donde se presentó el panel de escritores: Gaby Vargas, Xavier Velasco y Magali Ortega de "Chismecito Literario", quienes cerraron este día con broche de oro con el tema "Literatura y Tecnología: enfrentando los retos del mundo moderno".

Antes de dar inicio a la conferencia, la anfitriona quien presentó a los reconocidos amantes de la pluma fue Maca Carriedo, quien expresó:

“Hola, qué tal, ¿cómo se la están pasando?, espero que muy bien, pues yo sí me la estoy pasando excelente al ser parte este año de Referencia Norte, que es un gran esfuerzo por parte del Gobierno Municipal, que ofrece una gran ventana para acceder a distintas actividades para estar en contacto con personas que admiramos, o con temas que nos interesan, como esta noche que estarán tres personas que admiro mucho y sé que ustedes también que están listos para escuchar lo que tienen que decirles”, anunció dejando el escenario para los invitados.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

En cuanto hicieron presencia los aplausos no se hicieron esperar para las famosas y famoso, quienes indicaron que estaban muy emocionados de estar aquí, en esta tierra que se come tan rico, dijeron, y que iban a platicar bien sabroso con los asistentes.

El tema principal, informó Magali Ortega, era hacer una revolución evolución en cuanto a la industria editorial, preguntando en ese momento cuántos de los presentes eran lectores a lo que la mayoría levantó la mano, y les cuestionó que si ya habían leí la obra “Diablo guardián”, y para los que no la han leído les indicó que se las recomendaba.

Dicho texto es del escritor mexicano Xavier Velasco, publicado en abril de 2003 y que ganó el Premio Alfaguara de novela 2003, fue adaptada en formato de serie televisiva, producida por la plataforma Amazon Prime, y cuenta con las actuaciones de Paulina Gaitán como Violetta, Adrián Ladrón como Pig, Andrés Almeida como Nefastófeles, y Mónica Dionne como la madre de Violetta.

El tema que abordaron Xavier Velasco y Gaby Vargas fue cómo ha cambiado la industria editorial, cómo se ven hoy en día publicando, qué retos han tenido desde que llegó el internet y ahora que viene la inteligencia artificial, los clubes de lectura en otros aspectos.

Uno de las charlas que llamaron más la atención fue “Autores que han modificado su proceso creativo o modificado su existencia como autores” porque así se lo han pedido hoy en día la modernidad y para estar a la vanguardia.

Gaby Vargas indicó: “Después de publicar 15 libros, me fui a Londres a un curso que había de cómo escribir un libro, llegué allá a una casa editorial que hace este tipo de libros como los que yo hago, y me asombró el director, se paró y dijo: cuando a mí me llegan los autores para pedirme que los publique, lo primero que les pregunto es cuántos seguidores tienen, si no tiene alrededor de 150 mil no lo publico”, me quedé asombrada ya que ahora resulta que lo que importa no es el talento, sino el número de seguidores que tengan y me sorprendió muchísimo”, expresó al público.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Dándose cuenta que todo tenía que ver mucho ahora con las redes sociales y al talento pasaba a segundo plano, y que le causó un cambio radical.

El conversatorio transcurrió muy ameno y con varios puntos muy interesantes que dieron a conocer los escritores para que tomaran en cuenta hoy en día las personas que deseen introducirse al mundo de las letras, donde juega actualmente un papel primordial la era del internet.