Adán Jodorowsky pasa de la música al cine; alista guion de terror

Adán Jodorowsky ha estado trabajando en su música durante la cuarentena, pero también se ha dado el tiempo de enfocarse en un guion cinematográfico que inició hace dos años, y finalmente tuvo la posibilidad de continuar.

Sin revelar demasiados detalles, adelantó que se trata de un guion de terror, un género con el que ya había trabajado anteriormente. “Hice una película a los ocho años que se llama Santa sangre, una película gore, no de monstruos pero sí es de asesinatos, seguramente hay alguna influencia de esa experiencia”, cuenta en relación al filme dirigido por su padre, Alejandro Jodorowsky en 1990.

Futbol Martin Garrix y U2 crean "We Are The People", tema oficial de la Eurocopa

“Después de actuar en esa película, también dirigí un corto que se llama El ladrón de voces, donde actúan Asia Argento y mi hermano (Cristóbal Jodorowsky). Ya había trabajado con el género, ahora me siento más listo para escribir”, comentó a El Sol de México vía Zoom.

Al preguntarle si considera que hoy en día el público ya perdió el miedo a ver cintas de terror, respondió que “siempre es fácil asustar a alguien, simplemente hay que hacerlo bien, hay que preparar bien los soldaditos que esperan detrás de la puerta”.

Además de este proyecto, el también cantante celebra el lanzamiento de su más reciente disco titulado irónicamente (como todo en su estilo) Mis grandes éxitos, el cual incluye una serie de covers de temas franceses, que realizó en colaboración con la banda The French Kiss.

Adán detalló que este disco fue una especie de descanso para él, ya que para el repertorio sólo tuvo que adaptar las canciones, lo que requirió menos esfuerzo que el resto de sus materiales que se componen de canciones propias.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Para la portada, en la que aparece él con un atuendo ochentero con un fondo de color azul, se inspiró en una fotografía de Bruce Springstein, donde El Jefe posa de la misma manera. Con ello hace honor a los álbumes de aquella época, y continúa con su tendencia a mezclar la faceta musical con la actoral.

“En cierta época interpretaba personajes diferentes, y cuando me dediqué la música dije ‘pues ya no será lo mismo, pero me puedo disfrazar’. Siempre me han gustado los personajes, como por ejemplo Marilyn Manson, Alice Cooper o David Bowie. Toda esa gente que entraba en papeles y viniendo del teatro o del cine, no lo puedo evitar cada vez tengo que actuar en mis videos”, finalizó.