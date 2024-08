Alex Lora se abre sobre sus temores al debutar en Jesucristo Superestrella

"Parece fácil, se ve muy fácil, pero es difícil en realidad", mencionó Alejandro Lora, figura del rock mexicano sobre su participación en “Jesucristo Superestrella”, musical en el que interpreta a “Herodes”

"La tengo cabrona porque anteriormente estuvo el maestro Enrique Guzmán", dijo el líder de la banda El Tri, fiel a su estilo jocoso. "Es un reto al que fui invitado en la temporada anterior, pero no pude hacerlo, porque tengo muchos eventos", comentó el cantante y músico de 72 años.

"Me quedó la espinita clavada de que no lo pude hacer, pero ahora mi domadora (Celia Lora) fue la que dijo "chingue a su madre". Qué mejor que compartir con estos artistas el escenario. Tengo tocadas que voy a estar haciendo cuando no tenga que participar en la obra", agregó Lora, quien dijo compartir con su personaje tres características: desmadroso, burlón y rocanrolero.

También mencionó que durante su estancia en la obra, se perderá la entrega del reconocimiento a sus 50 años de carrera por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Se juntan por el amor al teatro

En el elenco de la obra, adaptada del libreto original de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, y con la dirección de Nick Evans, también estarán Erik Rubin (Judas), Benny Ibarra (Jesús), Ximena Sariñana y María León (alternando a María Magdalena), Leonardo de Lozanne (Poncio Pilato), Kalimba (Simón) y Yahir (Pedro). Todos ellos unidos con la convicción de llevar al público lo mejor de sí, dejando de lado el factor monetario sobre lo artístico.

La puesta en escena fue montada en 2019 por el mismo Alajandeo Gou. Años atrás, fue traída a México por Julia Isabel de Llano Macedo "Julissa", madre de Benny Ibarra.

"Es la gran historia de la humanidad", dijo Ibarra, quien mencionó que esta producción quiere "darle otro giro a como estamos viviendo en 2024, de manera tan vertiginosa, con tanta confusión. Esta es una historia que hay que venir a vivir en vivo", dijo Benny, recordando la época en la que su madre trajo la obra a México en los 70, una época de represión al género rock.

"Jesucristo Superestrella legó a mi vida cuando tenía cinco años. Recuerdo ese proceso creativo de mi madre, una mujer soltera, mexicana, produciendo, traduciendo, dirigiendo y estelarizando un musical de esta envergadura", mencionó el artista.

En el elenco se destaca la participación de Ximena Sariñana, quien hará su debut en la puesta en escena luego de no estar presente en el montaje de hace cinco años.

"Este fue el primer musical que vi en mi vida, mis papás tenían la película y me sabía todas las canciones de María Magdalena. Así fue que empecé a actuar, haciendo teatro musical. Poder regresar a eso que me enganchó a dedicarme a lo que hago es muy bonito", dijo.

"Fue un rollo acomodar las fechas, pero lo logramos, porque mis ganas de participar eran un sueño hecho realidad", añadió la actriz y cantante.

"Jesucristo Superestrella" se presentará a partir del 4 de octubre en el Centro Cultural Teatro I por cinco fines de semana, es decir, hasta antes del 3 de noviembre, con funciones los viernes, sábados y domingos.