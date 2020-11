Alfonso Herrera rompe tabúes en El baile de los 41

En la sociedad mexicana existe una especie de pacto sobre cómo debe actuar un hombre, “y cualquier esbozo de una masculinidad sensible se tiene que cuestionar”, dice Alfonso Herrera. Esto ha permanecido arraigado durante siglos y por eso hablar sobre la homosexualidad en nuestro país sigue siendo un tabú.

De ahí la importancia de contar una historia como El baile de los 41, película dirigida por David Pablos en la que el actor interpreta a Ignacio de la Torre y Mier, el político mexicano y yerno de Porfirio Díaz que desapareció de la historia mexicana por su presunta homosexualidad.

“Se sabe muy poco sobre Ignacio, precisamente porque el molde que rige a nuestra sociedad decidió meterlo en un baúl e invisibilizar su historia”, cuenta Herrera quien en la película da vida al personaje.

El baile de los 41 fue un hecho histórico que ocurrió el 17 de noviembre de 1901 en la calle La Paz (hoy conocida como Ezequiel Montes) de la colonia Tabacalera en la Ciudad de México, donde se reunieron un grupo de hombres, la mitad de ellos estaban vestidos de mujer y otros con trajes masculinos, todos fueron detenidos con el argumento de que su conducta atentaba contra la moral y las buenas costumbres.

Se dice que eran 42, pero el nombre de Ignacio de la Torre y Mier desapareció de los informes oficiales por ser el esposo de Amada Díaz, la hija del entonces presidente Porfirio Díaz..

Han pasado 119 años y parece que los prejuicios frente a la homosexualidad no han cambiado, reconoce el actor. “El adentrarme en esta sociedad porfiriana me hizo entender que el gran antagonista de esta historia son las costumbres, esta costumbre encorsetada que no permite a las personas vivir en libertad”.

Esa forma de pensar es la misma que ha impedido que el matrimonio igualitario se reconozca en todo el país, apenas 13 estados de la República lo han hecho. Y fueron esas mismas costumbres las que mantuvieron las terapias de conversión que apenas fueron prohibidas en la capital del país hace apenas cuatro meses.

“Se han dado pasos en la Ciudad de México y algunas entidades federativas, pero también 2019 fue un año bastante complejo en temas de crímenes de odio”, acota el actor, pues la organización civil dedicada a la defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual, LetraS, registró 117 asesinatos contra la comunidad LGBT+, un 27% más con respecto al año anterior.

De ahí la importancia de conocer este hecho, de hablar sobre lo que no ha cambiado en nuestro país al referirnos a la homosexualidad. “Las estructuras sociales en México siguen siendo exactamente las mismas, y esta película no solamente muestra la homofobia que existe en el país; sino también muestra el clasismo, racismo y cómo eso prácticamente sigue siendo parte de nuestra sociedad”.

El baile de los 41 narra los últimos minutos de la redada ocurrida en la madrugada del 18 de noviembre de 1901. En realidad la cinta trata una historia de amor entre Ignacio de la Torre y Evaristo Rivas (interpretado por Emiliano Zurita), un burócrata al que el yerno de Porfirio Díaz invita a un club homosexual secreto poco tiempo después de haberse casado con Amada Díaz, que en la película interpreta la actriz Mabel Cadena.

“Al interesar a Ignacio de la Torre era importante mostrar sus vicios, sus claroscuros, porque era una persona sumamente ambiciosa que quería escalar políticamente, tener poder; él tenía uno de los imperios azucareros más importantes del mundo y por lo tanto era uno de los hombres más ricos del planeta.

Y esta asociación entre Porfirio Díaz e Ignacio tomando a Amada como moneda de cambio dejaba ver cómo funcionaban las cosas y la sociedad en esos tiempos”, explica el actor.

La película, dice Alfonso Herrera, busca generar discusión entre los espectadores, pero ante todo visibilizar la homosexualidad que existe en México. “Era importante contar eso y alejarnos de la caricatura, de la ridiculización de la comunidad LGBT y mostrar algo más aterrizado de lo que pudo haber sido el momento de la redada, el hecho histórico”.

El baile de los 41 fue financiada gracias a Cinépolis y Netflix, quienes fungieron como coproductores de esta historia. Llega a salas de todo el país el 19 de noviembre y en 2021 se estrenará en streaming.