Fede Álvarez tuvo la guía de Ridley Scott al filmar nueva entrega de Alien

A pesar de tener experiencia dentro del género, el cineasta uruguayo Fede Álvarez considera que, cada vez, es mucho más complicado asustar a la audiencia.

Los entornos de violencia en los que se vive actualmente o las nuevas tecnologías son algunas herramientas que pueden facilitar el susto, sin embargo, el director es fiel a lo clásico, al miedo que se genera cuando uno desconoce lo que te puede atemorizar, ya sea un ente, una persona o un animal.

“Siempre es difícil asustar a la audiencia, es un desafío, pero lo que a mí me sigue fascinando es que, cuando funcionan las películas de terror, la audiencia sí se asusta de verdad. Me parece increíble ver a un montón de adultos que se sientan en la sala de cine mirando la pantalla, estando en un lugar seguro y tranquilo y, al ver la cinta saltan y se tapan los ojos como si algo les fuera a pegar”, afirmó Álvarez en entrevista.

“Ellos saben que nada va a salir de la pantalla, pero tu cuerpo, tu cerebro y tu espíritu como que no saben que eso que está ahí no es verdad y reacciona físicamente, tu corazón late más rápido, te sudan las manos, pero eso sólo sucede cuando estas películas funcionan, te convencen que tu vida está en riesgo y es algo realmente muy potente que tiene el cine de terror que muy pocos géneros tienen, el de convertir la fantasía en algo que se siente real”, agregó.

Motivado por su pasión por este género, el también guionista aceptó dirigir "Alien: Romulus”, cinta en la que revive el suspenso y mantendrá al público al filo de su butaca, como lo logró la cinta original de 1979, dirigida por Ridley Scott.

La película narra la aventura de un grupo de jóvenes que habitan el espacio, explorando una estación espacial abandonada se encuentran con un ser aterrador y depredador que habita el universo y de su misión será salir con vida.

Álvarez asegura que, en efecto, lo que hizo el filme de hace 45 años fue “mostrar lo inimaginable”, ya que el director retrató cómo una criatura sale del cuerpo de otro ser, en una escena épica del cine de terror. Es por ello que, indica, se debe de seguir inventando ese tipo de situaciones en las que la gente no dé crédito de lo que ve y explote sus emociones al máximo.

“Parte de lo que hacía el terror de la primera película era no saber a qué se estaban enfrentando y no entender lo que era la criatura, entonces para una audiencia nueva también va a haber un poco de misterio de eso.

“Teníamos que generar nuevas ideas y conceptos para generar el miedo, el miedo siempre está en tu imaginación, en lo que no ves, está en saber que hay algo en la oscuridad, detrás tuyo que te puede matar e intentar buscar la manera de escaparse de ahí, en ocasiones salir corriendo no alcanza y hay que enfrentarlo”, expresó.

Álvarez comenzó su carrera en 2001 con diferentes cortometrajes; entre sus trabajos más destacables se encuentran las cintas de terror “Posesión infernal” (2013), “No respires” (2016) y “No respires 2” (2021).

Las enseñanzas de Ridley Scott

Tras años de trabajo, Álvarez logró cumplir su propósito de colaborar con Scott, uno de sus directores favoritos, en la nueva entrega “Alien” y, además contar con su aprobación.

“Hay tanta sabiduría en ese hombre, tiene 86 años y ha hecho tantas películas por décadas y sigue haciendo cintas increíbles, él sabe muy bien lo que funciona, lo que no, lo que la gente quiere ver, hay un montón de cosas que constantemente me está enseñando, pero lo que sabe muy bien es cómo hacer que la película no se vuelva nunca aburrida.

“Él conoce más que nadie a la criatura –él la creó- y a la hora de filmar, es un maestro, dio muchos consejos para el rodaje, incluso cómo iluminarlo para que sea fiel al espíritu de las originales”, sostuvo sobre Scott, quien fungió como productor.

El filme contó con la coescritura de Álvarez, Rodo Sayagues y Don O’Bannon, mientras que el elenco lo conforman Cablee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn y Aileen Wu.

Fede Álvarez se siente orgulloso del crecimiento que ha tenido como director, guionista y productor. Si tuviera la oportunidad de hablar con su “yo” del pasado, no emitiría ninguna palabra, ya que, dice, posiblemente podría cambiar el rumbo de su futuro.

“Mi entorno siempre me hizo esforzarme mucho, trabajar y creer que el cine es especial, sagrado y que es lo que la gente necesita. Si yo me dijera a mí mismo que todo estará bien, capaz que me hubiera vuelto un poco haragán.

“Si alguien me hubiera dicho a los 12 años que iba a llegar a Hollywood, tal vez no hubiera trabajado tanto, siempre es bueno la idea de pensar que es imposible o pensar que no iba a suceder, eso es lo que me hacía en su momento intentar hacer que las cosas fueran lo mejor posible y por suerte salieron las oportunidades para seguir haciendo películas”, finalizó.

“Alien: Romulus” estará disponible en cines el próximo 16 de agosto.