¿Eres fan de BTS? Anuncia Jung Kook su documental "I am still"

Para las personas que se consideran fans de BTS, pueden ir apartando la fecha 18 de septiembre, ya que la nueva película de Jung Kook “I am still” (Todavía estoy), llegará a los cines de todo el mundo por tiempo limitado. El largometraje incluye exclusivas entrevistas inéditas e imágenes detrás de cámaras, junto con electrizantes actuaciones en vivo.

Marisol Hernández, integrante de este club y quien ha seguido a esta agrupación desde su nacimiento informó que las funciones serán en Cinépolis y Cinemex, con un costo de 250 pesos, y hasta el momento, todavía hay lugares disponibles en cualquiera de los horarios en que se proyectará, de igual manera, dio a conocer que para la Fanbase Army for Bangtan Cuu habrá preferencia en ciertas salas, y los tickets se pueden conseguir en línea en las páginas de los cines.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, según un comunicado, la película capturará el desarrollo del astro de BTS como artista en solitario, comenzando con el ascenso histórico de su sencillo “Seven (feat. Latto)” al No. 1 del Billboard Hot 100 en julio de 2023; tres meses después lanzó su álbum debut Golden, que alcanzó el No. 2 en la lista Billboard 200.

Uno de sus grandes logros en su carrera fue el año 2015 cuando participó en la campaña “One Dream One Korea” e interpretó una canción en colaboración con varios artistas coreanos en memoria de la Guerra de Corea.

Foto: Facebook @JungKook

Jeon Jung-kook, conocido como Jungkook, es un cantante surcoreano quien saltó a la fama como miembro y vocalista del grupo BTS, tiene tres canciones interpretadas en solitario, que forman parte de la discografía de BTS “Begin” en 2016, “Euphoria” en 2018 y “My time” en 2020; todas entraron en la lista Gaon Digital Chart de Corea del Sur.

También grabó la canción “Stay alive” para la banda sonora del webtoon 7 Fates: Chakho, de igual modo, en el 2022 participó en el sencillo “Left and Right” del cantante estadounidense Charlie Puth, que alcanzó el número 22 en la Billboard Hot 100.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Posteriormente se convirtió en el primer artista surcoreano en lanzar una canción oficial para la banda sonora de la Copa Mundial de Futbol con “Dreamers”, que interpretó en la ceremonia de inauguración de la edición de 2022.

En 2023, Jungkook publicó su primer sencillo como solista “Seven” con Latto, que rompió múltiples récords en listas de música y de streaming; debutó en el primer lugar en la Billboard Hot 100, Global 200 y Global Excl. US simultáneamente, por lo que fue el primer solista coreano en conseguirlo.