Arnold Schwarzenegger compara asalto al Capitolio con nazismo en Alemania

El actor y exgobernador republicano de California Arnold Schwarzenegger calificó al presidente estadounidense Donald Trump como el "peor presidente de la historia" y comparó el asalto al Capitolio con uno de los episodios más dramáticos del nazismo en Alemania.

"El miércoles fue del Día de los Cristales Rotos aquí en EU, los cristales rotos fueron las ventanas del Capitolio. No solo derribaron las puertas del edificio que acoge la democracia estadounidense, pisotearon los mismo principios sobre los que este país fue fundado", señaló Schwarzenegger en un contundente mensaje en video.

El actor acusó, además, a Trump de buscar "un golpe (de Estado) engañando a la gente con sus mentiras".

Schwarzenegger, nacido en Austria, se refirió a la conocida como la Noche de los Cristales Rotos de 1938 en la que los nazis atacaron casas y negocios de judíos en Alemania y que sirvió de preludio al Holocausto.

Esa terrible noche fue llevada cabo por "los equivalentes nazis de los Proud Boys", dijo en referencia al grupo ultraderechista que participó en la marcha del miércoles pasado en Washington de apoyo a Trump.

"El presidente Trump es un líder fallido. Pasará a la historia como el peor presidente de la historia. Lo bueno es que pronto será tan irrelevante como un viejo tuit", agregó el protagonista de "Terminator".

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Las autoridades de EU comenzaron este fin de semana las detenciones de participantes en el asalto al Capitolio mientras los demócratas del Congreso detallan sus planes para iniciar el lunes el proceso para un segundo juicio político a Trump, a menos de dos semanas de que concluya su mandato tras perder las elecciones frente al demócrata Joe Biden, que tomará posesión el 20 de enero.

Una turba de manifestantes seguidores del mandatario irrumpieron el miércoles pasado en el Capitolio en una trágica jornada que se saldó con cinco personas fallecidas y que llevó horas a la Policía retomar el control del Congreso.