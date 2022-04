Bad Bunny aparecerá en las películas de Marvel: el papel que le ofrecieron para Spider-Man

Uno de los artistas más populares en el género urbano es Bad Bunny, sus colaboraciones y llenos totales en sus conciertos lo confirman. Además de su música también ha tenido participación en otros ámbitos como la lucha libre, ahora nos vuelve a sorprender con el anuncio de que ‘el conejo malo’ protagonizará una película de Marvel. Te contamos todos los detalles sobre este gran anuncio.

Así como lo escuchas, Bad Bunny será quien personifique a El Muerto en el Universo Marvel. El anuncio vino por parte del estudio CinemaCon en Las Vegas Nevada el pasado 25 de abril, El muerto se trata del primer personaje latino en interpretar una película de superhéroes en vivo que hace la empresa.

"Es maravilloso. Es increíble. Me encanta la lucha libre. He crecido viéndola y ahora soy un luchador. Por eso me encanta este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí, será épico", declaró el cantante en la presentación del proyecto

La película está programada para estrenarse en cines en enero del año 2024. Si bien este será el primer papel protagónico de Bad Bunny, esta no es su primera incursión en el mundo de la actuación, ya que el músico originario de Puerto Rico actuó junto a Brad Pitt en el nuevo thriller Bullet Train, película de David Leitch, próxima a estrenarse a finales del mes de julio del 2022.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. @ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/jMhBId2CT7 — Sony Pictures (@SonyPictures) April 26, 2022

¿Quién es El Muerto?

Juan Carlos Estrada Sánchez, también conocido como El Muerto, es un luchador del universo de Spiderman con superfuerza y resistencia. En su historia, cada luchador tenía que demostrar su valía frente a El Dorado para seguir vivo y mantener sus poderes.

Cuando su padre lo presentó al Dorado, se aterrorizó y no quiso luchar contra él, por lo que se sacrificó para salvar la vida de Juan Carlos.

Bad Bunny, lucha libre y actuación

El año pasado, Bad Bunny sorprendió a todos con su participación en varias emisiones de la empresa WWE llegando incluso a tener una pelea durante Wrestlemania 37, uno de los eventos de lucha libre más seguidos en todo el mundo. El puertorriqueño se robó el show y junto a The Miz protagonizó uno de los mejores momentos de la noche cuando salió victorioso. También participó en la pantalla chica con presencia en la serie de Netflix ‘Narcos, México’, Además, tuvo una breve aparición en 'Fast & Furious 9'.

