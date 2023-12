¿Cambiar el pasado? Sebastián Zurita protagoniza la cinta Tequila RePasado

Si Sebastián Zurita pudiera cambiar algo de su pasado, definitivamente serían todos los accidentes que ha tenido en su rodilla izquierda, mismos que lo han llevado al quirófano.

Puede interesarte: El actor mexicano Demián Bichir cumple 60 años

“Llevo tres intervenciones, una fue hace como 10 años, me rompí el (ligamento) cruzado, luego cuando hice una película me volé el menisco (cartílago) y años después me rompí otra vez el ligamento cruzado haciendo deporte y ahorita lo tengo roto. Hasta la fecha sigo en rehabilitación, estoy seguro que si viajaría al pasado, me agarraría a cachetadas y me diría: ‘no hagas lo que estás a punto de hacer’”, afirmó en entrevista.

Esa reflexión llegó luego de haber concluido Tequila RePasado, cinta donde da vida a Dany, un adicto al trabajo que lo que busca es sobresalir y quitarle el protagonismo a su a rival y compañera Taylor (Ludwika Paleta). Pero, en el momento en el que la vida le da la oportunidad de brillar, las cosas simplemente no saldrán nada bien, por lo que tendrá que recurrir a tomar un tequila mágico que provocará que Dany viaje al pasado y pueda arreglar sus malas decisiones, sin embargo, tendrá que enfrentarse a sus versiones anteriores, lo que le dificultará la tarea de tener un buen desenlace.

Gossip Humberto Zurita dará vida a Mauricio Garcés en cortometraje

“Este filme te da la lección de no andar cambiando tanto porque son tus experiencias de vida, pueden ser buenas, malas, que me han dolido, pero que todas en su conjunto, me han hecho crecer y creo que estoy muy contento en donde estoy en mi vida, lo único que cambiaría es que no me tenga que romper la rodilla tres veces”, aseguró.

El filme cuenta con la dirección de Gabriela Tagliavini, con las actuaciones de Miguel Rodarte, Mauricio Barrientos, Georgina Clark, Adal Ramones y Astrid Hadad.

Sebastián Zurita estrena una serie al lado de la nominada al Oscar Sigourney Weaver / Cortesía | Prime video

El proyecto representó un gran reto para el actor, no sólo por la comedia, sino porque buscó la mejor manera de coordinarse a la hora del rodaje, ya que interpretó tres roles, ayudado de las nuevas tecnologías.

“La idea era poder encontrar cómo poder diferenciar a los tres personajes nada más con verlos, conforme va avanzando la película ellos van cambiando y el público tiene que ver por lo que cada uno pasa.

“Digamos que sí fue complicado, ya que no había trabajado con ese tipo de efectos, tenía que darme réplica a mí mismo, me ponían en una pantalla, entonces hacía las escenas solo con dos actores que me daban réplica, me grababan a mí, me ponían una tele y me daba réplica con la tele, fue algo diferente a lo que he hecho, me tiene muy nervioso, pero creo que fue una gran experiencia”, expresó Zurita.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El estreno de Tequila RePasado, será el 20 de diciembre a través de Prime Video; este año el actor también estrenó la tercera temporada de ¿Cómo sobrevivir soltero? y trabajó en las series Profe infiltrado, El guardaespaldas y La Guadalupana, aún en etapas de preproducción.

“Ha sido un año muy bueno donde se plantaron muchas semillas, nuestra casa productora Addiction House ha crecido muchísimo, nos hemos expandido, hemos hecho marketing, estamos haciendo cosas para Estados Unidos y México y estoy muy contento”, concluyó.