Carlos Rivera le encuentra sentido a su vida con la música

A 20 años de haber iniciado su carrera artística, Carlos Rivera sigue soñando con llevar su música a nuevos lugares, y seguir sembrando semillas “riveristas” en los países donde se presenta.

“He estado en los escenarios más importantes de las ciudades donde he cantado –cuenta en entrevista con El Sol de México. Lo que siempre te resta es sentir como que ya hiciste todo, porque siempre hay algo nuevo que hacer y siempre hay algo que te puede sorprender”.

Sonriente y amable, el tres veces ganador del Grammy Latino recuerda cómo desde aquel 4 de julio de 2004, cuando se coronó como ganador de la tercera generación del reality musical “La Academia”, se ha mantenido fiel a su meta de cantarle al mundo.

“Me causa mucha ternura acordarme de eso, para mí no era negociable rendirme. Eso me hacía insistir e insistir, cuando me formé para La Academia y me dijeron que no, luego me volví a formar. Ese es el yo interior que no he querido perder”, reveló el intérprete.

Carlos ahora anhela hacer una gira por teatros pequeños en Europa, algo que su público latino y español, proveniente de países como Francia, Polonia, Alemania o Rumanía le ha solicitado en varias ocasiones.

“Para mí el hecho de llegar a un lugar nuevo y que haya un público que me quiera escuchar ahí es increíble. Quiero seguir llegando a lugares nuevos, lo mejor es que me ha tocado llegar a salas pequeñas y la siguiente vez que voy llegamos a un estadio grande. Me gusta sembrar la semilla y dejar que germine”.

Para conmemorar este aniversario, prepara un concierto el 4 de julio en la Ciudad de México, donde presentará una producción completamente nueva, pero que recopila los mejores momentos de las giras que ha presentado a lo largo de su carrera.

“20 años no se celebran todos los días, por eso quiso hacerlo a pesar de que mi gira -“El tour a todas partes”- se terminaba, pero quería hacer un concierto especial aquí en la Arena Ciudad de México”, cuenta.

Este show será transmitido en vivo por la señal de Disney+, algo que Carlos celebra, pues se siente agradecido de contar con las plataformas de streaming para darse a conocer en nuevos lugares.

“Hay muchas personas en el mundo que quizá no te conocerían si no fuera por YouTube o por Spotify. Antes si no ponían tu canción en la radio nadie sabía quién eras, o si no salías en la televisión, hoy hay muchos canales que ayudan a que muchos artistas ya no necesiten de las infraestructuras de las grandes industrias para funcionar”.

Sin embargo, reconoció que en materia de redes sociales, batalla para mantenerse al día y subir contenido constantemente, pues él prefiere disfrutar de cada momento en tiempo real, y suele olvidarse de tomar fotos o videos.

“Soy de los que prefieren disfrutar de la vida por cómo está ocurriendo. Cuando me preguntan por qué no subo fotos, es porque ni las tomo, las redes me cuestan mucho trabajo, soy más de verlas que de subir cosas. Prefiero vivir en el aquí y el ahora”, dijo entre risas.

Ama reunirse en los conciertos con su público

El también intérprete de “Simba” en el musical “El rey león” afirmó que su valor más grande como artista son sus conciertos, pues es ahí donde comparte con el público que tanto ama.

“Hemos llenado lugares impresionantes, estadios y arenas en el mundo, tan sólo con “Un tour a todas partes” (su gira más reciente, que finalizó en Tijuana hace unos días) hicimos 15 países”, contó.

Asimismo, subrayó que su deseo antes de salir al escenario es que el momento sea igual de inolvidable para el público. “Trato de que la gente que viene a mis conciertos se vaya feliz y satisfecha. Y siempre quieran volver, y vayan y digan ‘tienes que ir a un concierto’”.