Cassandra Sánchez-Navarro deja que la gastronomía la envuelva en la serie Candy Cruz

Cassandra Sánchez-Navarro descubrió su pasión por la comida al protagonizar la serie Candy Cruz, donde la gastronomía es uno de los personajes principales. En entrevista con El Sol de México, la actriz comentó que a través de esta producción celebran a la comida mexicana, al mostrar la amplia riqueza que posee.

“Es algo que nos identifica como cultura, es algo importante. No puedes hablar de México sin hablar de la comida, de su cacao, de sus bebidas, de las flores, y todo lo que implica la comida mexicana. Fue una gozadera cocinar todos los días platillos diferentes, de la mano de chefs maravillosos para esta producción”, dijo.

Al ser una actriz de método, se sometió a una preparación previa, que consistió en familiarizarse con todas las herramientas de la cocina. Gracias a ello, adquirió más conocimientos culinarios, y hasta perdió el miedo a experimentar con distintas recetas.

“Aprendí unos meses antes, quise meterme a estudiar para que mis manos supieran cómo usar cosas en la cocina, y me empecé a enamorar de ella. Esos olores, la cantidad de mezclas que puedes hacer, lo científico que es, porque la cocción perfecta es a tal minuto. Es un arte, ahora le tengo un respeto profundo para todos los que están dentro de una cocina”.

QUÉ HAY DETRÁS DE UN REALITY SHOW

La serie sigue la vida de Candy, una joven amante de la gastronomía quien, obligada por su familia y su novio (Fabrizio Santini), entra a un famoso reality show de cocina y descubre que para ganar necesita más que su talento, pues rápidamente se ve envuelta en la presión de la competencia.

Contrario a la protagonista, Fabrizio ya tenía amplios conocimientos previos sobre cocina, pues desde niño se metió a lecciones en la escuela. Según asegura, durante el rodaje aumentó todavía más su amor por este arte.

“A mí sí me gusta cocinar, tomé clases en la primaria a la que iba, porque era el método, te enseñaban a hacer otras cosas. Desde ahí le perdí el miedo, más adelante tomé clases de gastronomía italiana, quiero creer que todavía podría hacer una pizza desde la masa, aunque hace un rato que no hago una”.

Cassandra Sánchez-Navarro encabeza el elenco de Candy Cruz / Cortesía

DANDO VIDA A UNA VILLANA

Erika Buenfil da vida a la productora del reality show, una mujer estricta y apasionada por su trabajo, que hará todo por dificultarle el camino hacia el triunfo a la protagonista.

La actriz, quien debuta en las series con este proyecto, compartió que resultó divertido para ella. “Tomé la referencia de algunas experiencias con personas conocidas en el medio, haciendo mi propia creación y mi propia interpretación. Fue una experiencia bien padre, me divertí mucho”.

Con respecto a haberse puesto nuevamente en los zapatos de una antagonista, aseguró que trató de comprender los motivos que la llevan a cometer acciones que van en contra de los demás, y descubrió que todo se debe a la falta de control que siente al encontrarse con una participante que altera el orden que mantenía en su programa.

“Las villanas siempre justifican sus villanías, pero esta mujer está enferma de poder. Finalmente la vuelve más villana cuando las cosas se le salen de las manos”.

RECUERDA SU EXPERIENCIA REAL

El actor Eugenio Siller interpreta a Emiliano, el carismático conductor del reality show, y señala que esta experiencia le recordó la vez que participó en el concurso Los cinco magníficos (en 2009), en el cual puso a prueba sus habilidades físicas.

“Era de todo, me tocó hacer trapecio, acrobacia en el piso, me metí a domar tigres, malabares. Cada semana era un reto, duré todo el programa, quedé en segundo lugar. Soy bastante competitivo ya a la mera hora, entonces me identificaba con esa competencia que tienen los concursantes en los programas”, señaló.

Candy Cruz se estrena este jueves 19 de octubre en la plataforma streaming HBO Max, es apta para todo público.