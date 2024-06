Christian Chávez quiere dejar un legado en la comunidad gay: prepara libro y serie biográficos

Los momentos más duros de su infancia, lo complicado de su crecimiento en foros de televisión, la aceptación de sus preferencias sexuales, la relación que entabló con sus compañeros de RBD y los problemas que han enfrentado recientemente son algunos de los temas que Christian Chávez describirá con detalle en su próximo libro biográfico, mismo que servirá de inspiración para después hacer una serie.

Su propósito es sincerarse con el público y, a la vez, dejar un legado para la comunidad LGBTQ+, por lo que el cantante comenzó a escribir pasajes importantes de su vida, los que describen los éxitos y fracasos que han rodeado su camino, para compartir que en su vida no todo es felicidad.

“Abarca todo, desde la infancia, mi crecimiento, mis amigos, en el libro no me quedo con nada, quise contarlo todo. Tampoco quise hacerme ver como la persona más maravillosa del mundo, estoy revelando mis fantasmas, es realmente compartir momentos que me llevaron a ser la persona que soy hoy”, afirmó Chávez en entrevista con El Sol de México.

Para el también actor, uno de los proyectos que le cambió la vida fue la telenovela Rebelde (2004),en la que trabajó con el productor Pedro Damián. El concepto musical RBD, las presentaciones y toda la euforia que experimentó las atesora, pero fue hasta la reciente gira de reencuentro en la que pudo disfrutar más de sí mismo, esto debido a que a dos décadas después ya se había sincerado consigo mismo.

“Ahorita que hago el balance de la gira dije: ‘valió la pena’, ahora me veo y me siento feliz, me acuerdo que cuando salía al escenario, la gente se estremecía con los looks que sacaba y yo decía ‘están amando a ese Christian’ que tanto me dijeron que no, que no se podía, que nadie me iba a amar. Es maravilloso ver y decir: ‘¿esto les gusta?’, pues este soy yo.

“Haber tenido la oportunidad de tomarle la mano a ese niño que se sintió defraudado, sucio, que estuvo todo el tiempo echado a un lado o escondido y decirle: ‘ven, ¿qué quieres?, ¿qué te quieres poner?, ¿cómo te quieres maquillar?, ¿qué quieres hacer?’, eso fue maravilloso y después de esa libertad es un poco alinearme y descubrir qué quiero hacer, prometí nunca más ir en contra de lo que yo soy”, expresó.

Ante el distanciamiento amistoso y malos entendidos que ha tenido con Anahí, quien no había cortado contacto con Guillermo Rosas, ex manager del grupo, acusado de un posible desfalco en el Soy rebelde tour, el cantante dijo que no se lo toma personal.

“Las relaciones que de pronto se llegan a fracturar son como la vida normal, hay veces que estás en una peda y te agarras con tu mejor amigo, te dejas de hablar un tiempo, así pasa, pero de pronto verás que se arreglarán las cosas, pero la vida continúa”, dijo.

El grupo entabló una demanda en California, por incumplimiento de contrato contra Rosas.

Una experiencia drag

En sus proyectos individuales, Christian vuelve al teatro para interpretar a Emmanuel en Mentidrags, la versión drag del musical Mentiras.

“Me encanta regresar con este musical que está dentro de la memoria y el cariño del público mexicano, ya lleva 15 años en cartelera y que para mí es un icono del que yo quería formar parte, desde la primera vez que los vi.

“Qué forma tan inteligente de contar esta historia y sobre todo es importante para la comunidad LGBTQ+ porque Emmanuel es un personaje que está buscando entre el deber ser y entre lo que la gente quiere que sea

“Eso para mí es maravilloso porque viví ese proceso, sí llegué a tratar de ser alguien que no era y en eso te pierdes, porque qué de todo lo que he vivido soy yo y qué de todo simplemente he estado interpretando un personaje”, dijo.

El papel le recordó parte de lo que él experimentó cuando reveló sus preferencias sexuales al público y cómo enfrentó la crítica.

“A pesar de estar casado vivía un proceso en el que no me conocía. A muchas personas de la comunidad nos pasa que no vivimos la adolescencia porque estamos intentando que no nos cachen, ser otras versiones que no somos y no tenemos el tiempo de decir, esto es lo que me gusta o voy a mi baile de graduación con el chico que me gusta, todo es oculto, a escondidas, te sientes sucio, sentías que lo que tú eras, la gente y el mundo no lo iba a aceptar, todo eso genera muchas heridas en ti”, sostuvo.

Su participación en Mentidrags comenzará el 15 de agosto.