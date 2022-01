Chumel Torres es tendencia por "clasista" y "racista"

El comunicador y nacido en Chihuahua, Chumel Torres vuelve a la controversia en redes sociales tras un tuit que miles de usuarios de la aplicación de ‘delivery’ Rappi consideraron clasista y que derivó en un llamado a dejar de hacer uso de dicha plataforma, cuya campaña más reciente es protagonizada por el presentador, posicionando #AdiósRappi entre las tendencias de este fin de semana.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Con el hashtag #AdiósRappi, los usuarios "cancelaron" a la plataforma, pues acusaron al comediante, presentador y periodista de racista y clasista, por lo que amenazaron con no volver a usar el servicio.

Algunos compartieron capturas de pantalla durante la desinstalación de la aplicación y otros simplemente advirtieron que nunca la utilizarían.

Principalmente por Twitter, usuarios comenzaron a hacer tendencia el hashtag #AdiosRappi, haciendo alusión a que desinstalarán la aplicación y dejarán de usar el servicio por usar a Chumel como el rostro de su empresa.

¿La razón? Los usuarios calificaron al influencer y actor de teatro como "clasista" y "racista" por múltiples comentarios y publicaciones que ha realizado durante los últimos años, las cuales han costado una mala calificación ante mucha gente, e incluso, terminó saliendo de HBO tras una polémica.

Una de las que más dieron vuelta en la red social, fue una en la que Chumel hizo alusión a una mujer morena 'envuelta' en una caja de las muñecas Barbie, en la cual publicó que "barre, trapea, sacude y plancha como de verdad".

Por su lado, Chumel se limitó a mencionar a Rappi, y fiel a su estilo, compartió un screenshot en el que se ve su nombre como tendencia en Twitter.

"Cuarto día consecutivo. Ya denme la presidencia de Twitter", se rió Torres.

De igual forma los memes y comentarios no se hicieron esperar en las diferentes redes sociales uno de ellos dice: “Hola @RappiMexico no vuelvo a usar tu servicio, y me encargo de que mi familia tampoco por usar la imagen de un asqueroso misógino, clasista y racista como lo es @ChumelTorres. Saludos cordiales”. Chesperrito

DATO:

En varias ocasiones las opiniones del famoso lo han metido en aprietos, una de ella derivó en la cancelación de su programa estelar en HBO por quejas ante el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred)