Con rostro ensangrentado, The Weeknd recibe premios AMAs

La estrella de R&B, The Weeknd, fue galardonada este domingo con tres premios en los American Music Awards, después de estar nominado en ocho categorías; no obstante, lo que llamó la atención durante la entrega de los premios fue su apariencia, pues el músico subió al escenario con el rostro ensangrentado y vendas por toda la cabeza.

Aunque el hecho desconcertó a muchos, la realidad es que no se trata más que de una campaña emprendida por el ahora nombrado mejor artista del soul, pues su apariencia en los AMAs fue tan solo una caracterización con la que pretendía llevar un mensaje contra la conducción bajo los efectos del alcohol que ha estado promoviendo en su nueva música.

El hecho no es aislado. A principio del año el músico también subió con la cara ensangrentada al escenario de los MTV VMA, en donde explicó que su sencillo Blinding Lights trata sobre "cómo quieres ver a alguien en la noche, y estás intoxicado, y estás conduciendo hacia esta persona y estás cegado por las farolas.

"No quiero promover la conducción en estado de ebriedad, pero ese es el tono oscuro", explicó la estrella.

Abel Tesfaye, nombre real del músico, agradeció a Prince cuando recogió el premio al mejor álbum de R&B en la ceremonia de este domingo por la noche.

"La última vez que recibí este premio, me lo entregó el difunto gran príncipe", recordó. "Y ya sabes, él es la razón por la que tengo que desafiar constantemente el género del R&B, y me gustaría dedicarle este premio. Gracias", concluyó.