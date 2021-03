Concierto Voz a tu voz visibiliza a artistas emergentes

Natalia Lafourcade y Mónica Vélez encabezan Voz a tu voz. Mujeres tejiendo sus voces en un canto de amor y equidad, un proyecto en el que un grupo de cantautoras consolidadas brindan visibilidad a artistas emergentes. Su primera acción será un concierto virtual con 22 cantautoras que se transmitirá este viernes a partir de las 16:00 horas en Facebook Live y YouTube Live de la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM.

Ely Guerra, Joy, Julieta Venegas, Mon Laferte, Paty Cantú, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade y Mónica Vélez entre otras artistas, alternarán con Daniela Spalla, Elo Vit, Nicole Horts, Paz Curt, Vivir Quintana y más talentos nuevos.

Las promotoras de esta iniciativa anunciaron el concierto y destacaron la importancia de hacer escuchar las voces femeninas. “Es momento de que cada uno desde nuestros lugares seamos parte de este movimiento, las aguas se están moviendo y eso genera que abramos los ojos”, dijo Lafourcade, quien compartió que gracias a esas “aguas revueltas” que han agitado las recientes luchas feministas, se dio cuenta de que ha sufrido violencia.

“Muchas veces me hicieron esa pregunta y dije que no, porque he podido hacer mi carrera, tengo la personalidad de un toro, voy contra las barreras y lucho, compongo desde los 14 años y no creía que estuviera dentro de mi mundo, pero justamente ver a estas mujeres valientes que salen a reclamar sus derechos, me hizo meditar acerca de dónde estuvo la violencia en mi vida y encontré esos momentos en los que fui señalada, se me dijo que jamás podría estar parada por mi propia cuenta, descubrí la violencia dentro de mis relaciones, viví la violencia sin darme cuenta porque viene desde la educación, de cómo la televisión arma conceptos equivocados acerca del amor y justo desde el amor queremos promover el cambio, brindar apoyo de manera horizontal, la violencia está presente de muchas maneras, tanto los hombres como las mujeres la practicamos a veces sin darnos cuenta y creo que es tiempo de apoyarnos”.

A pesar de que son conscientes de la inequidad en general y en particular en su ámbito, ambas se alarmaron al descubrir que sólo siete de cada cien compositores que cobran regalías son mujeres. Así que decidieron hacerse escuchar, con la consigna de apoyar a las cantautoras que están iniciando su carrera, o tienen poco tiempo en la industria, pero un talento que vale la pena apoyar.

Mónica Vélez explica que “es una de muchas iniciativas que están gestándose y creciendo, está She is the music, o Energía nuclear, confiamos que en algún momento ese tejido se toque para sostenerse. Nosotras contamos con el apoyo de la SACM, de su presidente Martín Urieta que considera que las mujeres somos divinas y todos estamos sembrando este bosque que en 10 años va a tener muchos árboles”.

Su proyecto, agrega, “es una suma de sueños que se juntan en un espacio simbólico. Queremos ayudar a visibilizar a las mujeres compositoras, hay un montón, talentosas, increíbles, luminosas, fantásticas, guerreras, lo que no hay son suficientes micrófonos, créditos, conciertos. Buscamos ir sembrando para crear una mejor sociedad autoral y llegar a un punto de equilibrio”.

Para Natalia Lafourcade, esta es su forma de “cerrar con música un mes que tiene de todo, la conmemoración de la mujer implica no sólo celebración, sino recordar cantidad de luchas que hay detrás, temas que tenemos que solucionar inmediatamente. La música tiene una fuerza abismal, por alguna razón que todavía no logro entender y ni quiero, la música puede atravesarnos el pecho, el corazón y conectar directamente con nuestra sensibilidad, es muy emocionante ver cómo hoy en día tantos artistas nos damos cuenta de este poder y vamos dándole una dirección al arte que hacemos, no sólo por el gusto de hacerlo, sino porque sabemos que podemos afectar de una manera positiva a aquel que nos está escuchando”.

El concierto Voz a tu voz. Mujeres tejiendo sus voces en un canto de amor y equidad se transmitirá este viernes 26 de marzo, a partir de las 16:00 horas en Facebook Live de @SACMoficial y YouTube Live de SACM MX, con acceso gratuito.