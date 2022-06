Critican a Aracely Arámbula en la novela La Madrastra

Las telenovelas son el producto cultural más popular de México, pues desde hace décadas se han exportado a más de 50 países títulos de gran renombre. Por ello la “fábrica de sueños” desde hace algunos años se ha dedicado a revivir sus más grandes clásicos en el formato más popular de la actualidad, las series. Aunque el éxito no ha sido el esperado, Televisa no se ha dado por vencido y por ello ya arrancó las grabaciones de uno de sus melodramas más aclamados: La Madrastra.

Como ya se había anticipado aquí en Infobae México, Aracely Arámbula y Andrés Palacios serán los nuevos protagonistas del refrito que ya prepara la televisora de San Ángel y ahora no sólo lo confirma Televisa, sino incluso compartió las primeras imágenes oficiales de ellos en sus papeles de María Fernández Acuña de San Román y Esteban de San Román. Pese a la euforia que esto podría provocar en los amantes de las telenovelas, la primera impresión -que es la que cuenta- no ha sido positiva.

“No es posible que no respeten nada en la actualidad, se perdona que a todo el elenco le bajaran más de 20 años, pero ¿ni siquiera les alcanza para una ropa adecuada?”. “De por sí la idea de tener a Andrés Palacios no le encantó a la gente y luego lo sacan con tenis y jeans de mezclilla, de verdad que horror”. “Las telenovelas han muerto y es por culpa de sus mismos ejecutivos y productores que no piensan en nada nuevo y mucho menos tienen la decencia de hacer algo digno o similar a sus proyectos originales”. “Son los más grandes clásicos de la empresa y son tratados como novelas de tres pesos hechas por Juan Osorio”, expresaron en redes sociales.

Gossip ¿Lo sabías? Estas famosas son orgullosamente chihuahuenses

LA OTRA HIJA DE LUISMI

Aunque Michelle Salas no es muy afecta a hablar de su vida personal y cada que se ve envuelta en una polémica la influencer decide medir sus palabras ante la prensa, cuando se trata de abordar su relación con su familia, se muestra más abierta y hasta sonriente.

La modelo de 32 años tuvo un reciente encuentro con la prensa, en el que se refirió a sus medios hermanos Miguel y Daniel, los hoy adolescentes que Luis Miguel procreó al lado de la actriz Aracely Arámbula.

Breve, pero contundente fue la declaración que la bisnieta de Silvia Pinal ofreció a la prensa en un encuentro a su llegada a la ciudad de Monterrey: “Los amo, los quiero mucho”, dijo sobre los chicos que actualmente tienen 13 y 14 años, y lanzó un beso a la cámara, haciendo evidentes sus sentimientos a los hijos menores de “el Sol”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

DATO

La madre de los hijos de Luis Miguel y el actor de origen chileno empezaron con el pie izquierdo pues sus vestuarios no fueron del agrado del público