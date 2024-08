Dalilah Polanco abraza sus diferencias tras 40 años de vivir con sordera parcial

Más de 40 años ha vivido Dalilah Polanco con sordera parcial del oído derecho a causa de paperas y fiebre severa en su infancia. La actriz expresa cómo ha vivido con este daño auditivo sin dejar de trabajar.

“Es algo que abrazo, porque es parte de mí, de Dalilah, que no escucha del lado derecho. La gente en mi entorno se tiene que adaptar un poquito y yo me adapto a ellos”, describe en entrevista con El Sol de México.

Y sin perder su buen sentido del humor agrega: “Quieres ir al cine y quieres ver la película, siéntate de mi lado izquierdo. Si quieres platicar conmigo y quieres ver la película, ponte de mi lado derecho”.

Dalilah Polanco es la nueva protagonista de la obra en comedia “Dos locas de remate (recargada)” junto a Biby Gaytán, producción de Morris Gilbert, que estrenará el próximo 14 de agosto en el nuevo Teatro Libanés.

“Mucha gente como yo tenemos deficiencias. Abracen sus diferencias como personas y que la gente se dé cuenta que eres diferente y te acepten como eres; el que no te acepte, no te vas a rebajar a su negativa, déjalos pasar, déjalos ir y tú sigue con tu vida”, describe al referirse a cómo ella se ha comportado ante las personas de su entorno.

SU MAL TIENE REMEDIO

Si bien existe la posibilidad de recuperar la audición, la actriz confiesa que “siempre le he tenido pavor a las cirugías, de ser intervenida, posteriormente no me debo de mojar un mínimo de nueve meses. Cuando supe de la cirugía en esos años, todo el tiempo era nadar e ir a esquiar, además soy muy miedosa con alguna intervención en mi cuerpo”.

Aun ensayando el texto de la comedia teatral, Dalilah Polanco asegura que está feliz, pues “siempre un proyecto nuevo me da gozo, felicidad. Imagínate volver a trabajar con Morris Gilbert y ahora con Biby, en el mismo escenario.

“A ella la conozco desde hace muchos años por una u otra cuestión, hasta ahora voy tenerla de compañera en el escenario, estoy feliz de verdad”.

Dalilah Polanco encarna a “Catalina”, la hermana desordenada de “Julia”, quien peca de perfeccionista. “El público la tiene que ver porque yo sé que no hay dos locas en cada casa, sino que hay mucha locura en cualquier familia”, finaliza la actriz, quien seguirá dando funciones de “Los monólogos de la vagina”.