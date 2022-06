¿De cuánto es la fortuna de Amber Heard y cuánto tendrá qué pagar a Johnny Depp?

La noticia ha causado revuelo; Johnny Depp gana el juicio por difamación en contra de su expareja, Amber Heard, lo que confirma lo que muchos fans suponían, que ella deberá pagarle al actor una cifra millonaria para compensar el daño causado, aquí el detalle es: ¿De cuánto dinero se trata?

Amber Heard deberá pagarle a Johnny una cifra millonaria para compensar el daño causado. Foto: AFP

El jurado de siete miembros determinó que Heard difamó a Depp en un artículo publicado por The Washington Post en 2018, en el que se describe a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

La defensa de Amber no tardó en alzar la voz, argumentando que el juicio fue imparcial, ya que supuestamente las pruebas presentadas fueron ignoradas deliberadamente a favor de Depp, así mismo, quizás la situación económica de la actriz de Aquaman no es la que cabría esperarse.

“El jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado; el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado” señaló Depp en un comunicado luego del veredicto.

¿A cuanto asciende la fortuna de Amber Heard?

Créase o no, la abogada de Heard asegura que su clienta no posee los medios económicos para pagar la suma que le fue impuesta tras perder el juicio en contra de su exmarido, por lo que tiene "excelentes motivos para apelar" el veredicto.

"La montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi exmarido. Y estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres": Amber Heard. Foto: AFP

"La decepción que siento hoy está más allá de las palabras", afirmó la Amber Heard en un comunicado. "Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi exmarido. Y estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres".

De igual manera, refiere que la sala del tribunal "se convirtió en un zoológico" y esto influyó para dictaminar la sentencia que se le imputa.

Entonces, ¿cuánto tendrá qué pagarle la actriz a Johnny Depp?

El veredicto final de los jueces dictaminó que el actor de "El Joven Manos de Tijera", deberá recibir una compensación económica de 10 millones de dólares por el delito de difamación, cantidad que Heard deberá desembolsar y liquidar a su exesposo.

“El jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado”, dijo el actor después del juicio en un comunicado. “Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado”, agregó.

No obstante, no todo salió perfecto para Depp, pues el tribunal alega que él también difamó a Amber, aunque probablemente no en la misma medida, ya que sólo deberá pagarle dos millones de dólares a la actriz.