Eduin Caz, cantante de Grupo Firme, padece una afección: ¿qué es y cómo se cura?

Eduin Caz vocalista del grupo Firme dio a conocer hace algunas semanas la causa por la que fue hospitalizado, luego de que durante un concierto se desvaneciera, provocando preocupación en sus seguidores.

Y es que fue el pasado mes de mayo, cuando el cantante hacía una presentación en el Foro Sol y por la situación comenzó a beber alcohol, no obstante, se observó como lo pusieron sobre una camilla para subirlo a una ambulancia.

Te puede interesar: Jhonny Caz será Rey del Gay Pride Cdmx

Eduin Caz explica su problema de salud

En una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram, el cantante refirió que el malestar que lo aqueja es nada más y nada menos que derivado de su hernia hiatal.

“Cuando estaba en el escenario, me pegó un dolor, pero como una acidez, era un dolor como en el corazón y en la espalda, que me caí y me derrumbé”, explicó.

De igual forma, en su relató manifestó que sintió caliente todo el pecho y todo el cuerpo, así como la panza, asegurando fue como si le prendieran fuego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduin Caz (@eduincaz)

¿Qué es una hernia hiatal?

La hernia de hiato se produce cuando la parte superior del estómago protruye a través del músculo grande que separa el abdomen del tórax (diafragma).

El diafragma tiene un pequeño orificio (hiato) a través del cual pasa el tubo de alimentación (esófago) antes de unirse al estómago. En la hernia de hiato, el estómago empuja hacia arriba para pasar por este orificio e ingresar en el tórax.

Síntomas de una hernia hiatal

Entre los síntomas destaca acidez estomacal, regurgitación de comida, retroceso de ácido estomacal al esófago, así como falta de aire, dolor abdominal o en el pecho, tal como explicó Eduin Caz en su video.

Gossip ¡Hasta cinco millones de pesos! ¿Cuánto cobró cada artista por presentarse en Santa Rita?

¿Cómo se cura una hernia hiatal?

Cuando la hernia de hiato es pequeña no suele generar problemas. Es posible que nunca te enteres de que tienes una, a menos que el médico la descubra mientras hace un control a causa de otra afección.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sin embargo, una hernia de hiato grande puede permitir que la comida y el ácido se vuelvan por el esófago, y esto ocasiona acidez estomacal. Por lo general, las medidas de cuidado personal o los medicamentos pueden aliviar estos síntomas. Cuando la hernia de hiato es muy grande puede requerir cirugía.