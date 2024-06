¡Suertuda! Entrevista Andrea Meza a su crush, el actor estadounidense Will Smith

Andrea Meza cumplió su sueño, conocer a quien durante su reinado como Miss Universo confesó, era su crush, el actor Will Smith, quien hace unos días estuvo en el set de En Casa con Telemundo para ser entrevistado por la chihuahuense con motivo del lanzamiento de la nueva película del también conocido como “Príncipe del Rap”; la cinta se titula “Bad Boys: Ride or Die”.

Smith, junto con Martin Lawrence, irrumpieron en el programa para dar paso a momentos de risa y bromas, en especial cuando Meza reveló: “me encantaba tu show del Príncipe de Bel-Air y siempre me has parecido guapísimo"; al respecto, Lawrence agregó entre risas: "Yo también soy guapísimo"; al mismo tiempo, otra de las presentadoras bromeó en referencia a la admiración que siente Andrea por el actor estadounidense.

"¡Aquí tenemos a una persona que es Miss Universo y tiene un amor platónico!", las risas surgieron de inmediato por parte de los asistentes en el set, quienes también vieron un antiguo video en el que Andrea Meza revelaba su gusto por Will.

"Mi crush es Will Smith. Lo he mencionado antes. Amo su trabajo, me encanta su humor. Crecí viendo sus programas y espero poder conocerlo algún día".

En sus redes sociales, Andrea compartió la experiencia que vivió al lado de los actores y en especial de Smith, a quien ha admirado durante años; este momento resultó significativo para la exreina de belleza, quien en sus historias relató que el sueño se hizo realidad.

“Lo dije un día durante mi reinado de miss universe y 3 años después se me cumplió conocer a Will Smith. ¡Qué lindo momento! Gracias por tu amabilidad Will Smith y la buena onda de ambos. Lo máximo juntos. No se pierdan su nueva peli!!!!”, apuntó la también ingeniera en sistemas y activista de los derechos humanos.

Es de mencionar que durante el desarrollo del programa en el que se promociona la cuarta entrega de “Bad Boys: Ride or Die”, Will Smith correspondió a las palabras de la oriunda del Estado Grande con emotivos comentarios, sintiéndose halagado por los comentarios de la joven, a quien abrazó amistosamente y le dio las gracias por el cumplido.

Durante la charla los icónicos actores de Hollywood promocionaron la cinta en la que reencarnan los roles de atrevidos detectives que viven una serie de aventuras ofreciendo al espectador experiencias cargadas de acción y comedia; esta película llega 29 años después de la original y las expectativas resultan altas para los protagonistas.

“Los detectives de Miami” vuelven a la pantalla con esta trama que gira en torno al descubrimiento de un plan para incriminar a su difunto capitán de la policía (Joe Pantoliano); cabe resaltar que recientemente Smith apareció en una sala de cine pública para disfrutar del filme, los asistentes lo reconocieron y de inmediato comenzaron a grabar videos con su celular; el actor se tomó fotografías con quien se lo pidió y convivio con fans por espacio de algunos minutos; esto fue en una sala del Cinemark Baldwin Hills Crenshaw de Los Ángeles, California.

“Bad Boys: Ride or Die” ha sido ampliamente descrita como una película de regreso para Smith, llegando poco más de dos años después de su impactante bofetada al comediante Chris Rock en el escenario de los Premios de la Academia.