Exhibe Chumel Torres a abogados de Gloria Trevi

A través de su cuenta de Twitter, Chumel Torres destacó que está expuesto a acoso por parte -escribe- de los abogados de la cantante Gloria Trevi, quienes según el comediante chihuahuense, lo buscan en su domicilio y amedrentan al personal que labora para él.

En el comentario de la red social, Torres etiqueta a Gloria Trevi, a quien envía directo el mensaje, haciendo la petición para que su equipo legal “deje molestarlo” en su hogar, esto, en relación a la demanda que Trevi interpuso en su contra a principios del 2023 “por haber hablado mal de ella”.

“Le pido de la manera más atenta diga a sus abogados que dejen de ir a mi casa cuando saben que no estoy y amedrenten a mi trabajadora del hogar. Me parece de una bajeza usar el poder para asustar a quién no tiene nada que ver en esto”.

En la publicación, Chumel anexa la imagen de lo que parece ser un documento legal, aunque no se alcanza a leer su contenido; mientras tanto, el oriundo de esta ciudad, pide a la regiomontana que no asuste a la persona que trabaja en su casa.

Los seguidores del creador de contenido digital postearon que es normal que abogados dejen documentos en una dirección, aun y cuando no se encuentre en ese momento el propietario del inmueble, ante esto, Torres respondió que saben dónde trabaja.

Es de recordar que, a inicios de este año, los representantes de Trevi presentaron una demanda contra el chihuahuense, esto ante los juzgados de lo civil de la Ciudad de México donde se le acusa de presunto daño moral al hacer referencia del tiempo en que la cantante estuvo presa en la Ciudad de Chihuahua por el delito de rapto y corrupción de menores.

Los abogados mencionaron que las constantes declaraciones del también influencer habían afectado la imagen de la cantante; al respecto, Chumel consideró “ridícula la forma en que actúo Gloria”.

Según representantes de la intérprete de “Dr.Psiquiatra”, los dichos del comediante hicieron que perdiera varios patrocinios y oportunidades de trabajo, por ello, piden compensación.