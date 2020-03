Así fue como Harry Styles escapó de asalto en Londres

Luego de su secuestro exprés con el fin de ser asaltado, Harry Styles dio a conocer el momento que vivió con los presuntos delincuentes y cuenta cómo logró escapar sano y salvo.

via GIPHY

En el recuento de los daños, el exmiembro de One Direction fue víctima de la inseguridad en Londres el pasado mes de febrero, cerca de su casa.

Un informe de la autoridad con iniciales citados por el NME, destaca que el grupo de asaltantes se le acercó preguntándole si quería comprar algo de mariguana; a lo que rechazó la oferta y le preguntaron si llevaba algo de valor.

Fue ahí, dijo Harry, que se vio obligado a entregar efectivo a sus atacantes pero se negó a darles su teléfono, lo que enfadó a uno de los presuntos delincuentes; mismo que le mostró un cuchillo con el fin de intimidarlo.

Foto: Instagram Harry Styles

'Lo siento amigo, no puedo. No puedo desbloquear mi teléfono', y el tipo dice 'tienes 10 segundos' y comienza a contarlos y yo digo 'mier... ¿Voy a desbloquear mi teléfono? ¿Voy a darle mi teléfono?', así que trato de darle mi teléfono y él dice, 'no, necesitas desbloquearlo'. Yo estaba como: 'no puedo', y hay un pequeño estanque detrás de ellos y pensé en tirarlo al estanque y sé que ninguno de nosotros puede tenerlo. Entonces pensé que no quería molestarlo", relató el cantante.

Fue ahí, cuando el cantante se lanzó a un coche que transitaba por la carretera con el fin de huir, sin embargo, trató de subir al auto pero le fue imposible; posteriormente pasó otra unidad y tampoco logró su objetivo de subirse.

Luego, relató que volvió y corrió de regreso hacía la pequeña área del pueblo donde vive; destacando que esa fue la manera en que escapó de los asaltantes, teniendo sólo pérdida de efectivo.

Foto Reuters

Tras el asalto perpetrado el 14 de febrero sin que aún se supiera que se trataba del ex One Direction, un portavoz de la policía informó dijo que estaban investigando un robo a punta de cuchillo en Hampstead, un área residencial exclusiva al norte de Londres.

Y aún agregó: “Se informó que un hombre de unos 20 años fue abordado por otro hombre y lo amenazó con un cuchillo. La víctima no resultó herida, sin embargo, le quitaron efectivo. No hay arrestos ni investigaciones en curso”.