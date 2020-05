Hospitalizan al cantante Julio Preciado por posible Covid-19

Con un mensaje en Twitter, el cantante de música regional, Julio Preciado, confirmó que está hospitalizado y aseguró que hasta el momento no se ha confirmado si contrajo Covid-19, pues se encuentra en espera de los resultados.

Detalló que tiene principios de neumonía, la cual padece desde hace dos años y aprovechó para agradecer a sus seguidores por estar al tanto de su salud.

"Afortunadamente me siento bien bendito Dios y cualquier cosa por este medio daré aviso", publicó.

Agradezco enormemente su preocupación. Tengo principio de neumonía la padezco desde hace dos años y la prueba del covid se realizó ayer tarde-noche, aún no tengo los resultados. Afortunadamente me siento bien bendito Dios y cualquier cosa por este medio daré aviso. — Julio_Preciado_ (@Julio_Preciado_) May 12, 2020

Desde temprano comenzó a circular la noticia, esto, después de una entrevista que dio el médico del cantante, Julio Ramos, para Venga la Alegría.

El médico dio a conocer que el ex integrante de la Banda El Recodo fue ingresado por sospecha de Covid-19 en el Hospital Country 2000 en la Torre de Covid en Guadalajara.

Comentó que el viernes, el cantante comenzó con síntomas como fiebre, dificultades para respirar y escalofríos, por lo que se trasladó de Mazatlán, Sinaloa hasta Guadalajara, Jalisco, “la evolución estaba siendo muy acelerada”, refirió. Por lo que, el artista llegó a recibir atención médica el lunes 11 de mayo.

"Él está estable, está bajo tratamiento médico con medidas de aislamiento, con personal especializado, con enfermería permanente obviamente dependiente de oxigeno de manera suplementaria, no está intubado, no está en terapia intensiva”, destacó el médico.

Cabe recordar que hace unos meses, Julio Preciado recibió un trasplante de riñón, lo cual complica su salud, lo que describió el médico como que "la condición de vulnerabilidad es alta".

“Toda la familia está en una condición de vigilancia extrema”dijo el especialista que lo atiende, a la vez de confirmar que sus familiares estarán en vigilancia médica y que les realizarán las pruebas rápidas.