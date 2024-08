Jorge Salinas regresa al melodrama clásico El ángel de Aurora

Por segundo año consecutivo Jorge Salinas logra un papel protagónico. Va en la nueva telenovela “El ángel de Aurora” como “Antonio Murrieta”, con el que retoma la línea del melodrama clásico.

En entrevista con El Sol de México en un receso de las grabaciones de esta trama, afirma: “En la novela anterior, ‘Perdona nuestros pecados’, logré un papel que significó un gran salto en mi carrera, en la interpretación de ‘Armando’, un asesino e infiel sin escrúpulos.

“Pero aquí estoy volviendo a un ser como es ‘Antonio’, un personaje bonito, inseguro, un antihéroe sumamente frágil, temeroso, pero con muchas ganas de amar y ser amado. Es un regocijo para mí poder interpretarlo y mucho agradecimiento de esta oportunidad”.

Agradece Salinas que el productor Roy Rojas lo vuelve a traer al melodrama puro que tiene su nicho entre el televidente nacional.

“El actor necesita andar divagando y curioseando con su personaje, ir al fondo de su esencia, y no seguirnos clavando en la zona de confort. Y la variedad de personalidades de los personajes es a lo que nos llevan.Y, gracias por la oportunidad de retomar un melodrama clásico que no lo habíamos retomado en mi caso varios años atrás”.

El actor llegó al melodrama sin hacer casting, pues el productor valoró sus 33 años de trayectoria en la actuación de telenovelas, series, películas y teatro, al que regresará próximamente junto a esposa Elizabeth Álvarez en el musical “Perfume de Gardenia”.

“Estoy impactado por su elección hacia mi persona. Ya habíamos trabajado en dos proyectos anteriores con Juan Osorio y él. Lo de Roy me agarró de sorpresa, que ya alcanza el estatus de productor ejecutivo.

“Luego de leer los primeros 20 episodios de ‘El ángel de Aurora’, sopesé que valía mucho la pena el personaje, cómo dejarlo pasar; afortunadamente he tenido la virtud de contar con el apoyo de Dios, de mis ángeles, de mi madre y padre que me apoyan y me dan la fuerza para elegir buenos proyectos desde el cielo donde están”, narra.

Jorge Salinas junto con Natalia Esperón, Rafael Novoa y Marisol del Olmo estelarizan “El ángel de Aurora”, que se transmite a las 16:30 horas de lunes a viernes.