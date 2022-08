¿Eres tú Juan Gabriel? El Divo de Juárez reaparece con Banda El Recodo y La India

Los fans de Juan Gabriel, pudieron cumplir su sueño de volverlo a ver "con vida", luego de que se lanzara el nuevo tema "Ya", con video oficial en el que se dio la tan esperada y sorprendente reaparición de El Divo de Juárez.

Y no necesariamente se cumplió lo dicho Joaquín Muñoz, exmánager del mítico cantautor, quien aseguraba que Juanga no había muerto y reaparecería hace unos años, si no que hicieron uso de la tecnología para que pudiéramos verlo en este nuevo video.

"Ya", el primer sencillo póstumo de Juan Gabriel

Ya, es el primer sencillo de su próximo álbum Los Duo 3, en el que aparecen colaboraciones que fueron grabadas antes de la muerte de Juan Gabriel / FOTO: YouTube Juan Gabriel

Desde principios del mes, se anunció que Juan Gabriel reaparecería en este nuevo sencillo, tras su deceso el 28 de agosto del año 2016, lo cual generó una gran expectativa en redes sociales.

Llamado "Ya", este nuevo tema fue una colaboración entre la Banda El Recodo y la cantante puertoriqueña, La India, quienes aparecen en el video cantando e interactuando con el Divo de Juárez.

Este es el primer sencillo de su próximo álbum Los Duo 3, en el que aparecen colaboraciones que fueron grabadas antes de la muerte de Juan Gabriel, y con el que esperan que las regalías del músico aumenten como cuando "El Divo" estaba en vida.

La canción estaba anunciada para este viernes 26 de agosto, sin embargo, fue publicada en el canal de YouTube de Juan Gabriel, desde el jueves por la noche, tomando por sorpresa a sus fans.

El nuevo tema ya es tendencia en la plataforma de videos, teniendo casi 50 mil reproducciones en las primeras 17 horas de estrenado. De igual forma, la canción ya puede ser escuchada tanto en Spotify y Amazón Music.

¿Cómo hicieron para "dar vida" a Juan Gabriel?

De momento no se han revelado detalles del método usado para hacer aparecer a "El Divo de Juárez", en este nuevo video, no obstante, es un hecho que aprovecharon los programas de edición de video y creadores de animaciones, para darle vida y hacerlo interactuar con los otros artistas.

En este caso, un actor quien se encargó de realizar los movimientos y facciones de Juanga, pero seguramente se le fue colocado un traje especial par a utilizar la técnica chroma key (Pantalla Verde), con lo que los editores pudieron cambiar su rostro el del cantante.

Esta semana en Ciudad Juárez, se están realizando una serie de eventos para recordar a su más grande representante artístico de la historia y se especula que podrían usar un holograma para traerlo en vida en un concierto en vivo.

De momento esto no se ha confirmado, pero si se llegara a hacer, sería el domingo 28 de agosto, que es el aniversario luctuoso de Juan Gabriel.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juarez