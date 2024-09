Julio César Chávez muestra su victoria más importante en reality junto a su familia

Para Julio César Chávez, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia, no sólo en los 12 rounds de una pelea ha tenido que mantenerse de pie, pues considera, debajo del ring ha enfrentado una batalla más difícil.

Relaciones familiares llenas de altibajos, con sus hijos Julio César Jr., Omar, Cristian y Nicole, son parte de lo que ha encarado en su vida personal, junto a su esposa Myriam Escobar. Con todos ellos, comparte la pantalla en "Los Chávez", su nuevo reality, donde abre las puertas de su hogar, mostrando las enseñanzas que ha acumulado a lo largo de los años.

"Los golpes de la vida están más cabrones que el boxeo. He ganado muchos campeonatos del mundo, pero el campeonato mío más grande es abajo del ring", comentó Julio César Chávez en entrevista con El Sol de México.

"Vaya que tuve peleas memorables, difíciles, donde sentí la muerte por el cansancio, por ese esfuerzo de no perder. Siempre dejé todo, pero los golpes la vida, son más duros", añadió el boxeador.

Reúne a su familia

En su programa, ya disponible en Disney+, el "César del boxeo" se muestra transparente con el público que también lo vio convertirse en campeón mundial en tres categorías diferentes, pues además de dar un repaso a su carrera casi perfecta en el pugilismo, ahonda en su día a día, con material grabado hace un año aproximadamente.

"No conocen la vida íntima, familiar, al papá, al abuelo, al padre, al hijo. Eso es lo que le va a gustar a la gente, porque somos una familia muy simple, muy real, sin filtros. No hubo actuación y creo que mucha gente se va a sentir identificada con nosotros", comentó Myriam Escobar, esposa del ex boxeador.

"Lo más bonito de este reality es que nos pudimos volver a unir. Al final sólo ganamos haciendo este reality como familia", mencionó en la presentación de la serie Nicole Chávez.

Por su parte, Cristian Chávez explicó que durante la filmación del programa sus dos hermanos estuvieron distanciados debido a procesos personales, especialmente Julio César Jr., quien entró a una clínica de rehabilitación en el momento en el que se puso en marcha el proyecto. Sin embargo, aunque la convivencia se dio a la distancia, fue una experiencia grata, apuntó.

"Nunca he estado en nada mediático, soy asesor en inversiones, me dedico a las finanzas, nada que ver con el mundo que vive mi familia, pero de cierta forma este proyecto me expuso, aquí estoy y vamos a darlo todo", aseguró.

"El gran campeón mexicano" quiere ser inspiración

En el pasado, la vida del boxeador originario de Ciudad Obregón, Sonora, estuvo marcada por sus adicciones al alcohol y la cocaína, que probó por primera vez a principios de los 90 después de una pelea con Héctor Camacho, alias "Macho Camacho". Hoy día, con 15 años alejado de las sustancias, "Los Chávez" le representa al "Gran campeón mexicano" una oportunidad de reflexión.

"Si tienes una adicción envuelves a toda una familia, toda esta familia la echas a perder y te vuelves una persona nefasta", dijo. "Lo más corriente que puede haber en la vida es cuando uno tiene una adicción y salir adelante es algo increíble", comentó.

En ese sentido, en "Los Chávez", además de un programa de entretenimiento, Julio César Chávez considera que la audiencia encontrará una razón para sobreponerse a vivencias similares.

"Esto va a ser una motivación para la sociedad. En todas las familias siempre hay un adicto. A través de este reality van a poder ver cómo yo pude salir adelante sin alcohol y sin droga", finalizó.