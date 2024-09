La española Rita Payés agradece la apertura al jazz por su presentación en el Teatro Metropólitan

La cantante española Rita Payés se prepara para su primer show en el Teatro Metropólitan, un espectáculo que significa mucho para ella, pues ve con gusto cómo uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México le abre las puertas al jazz.

“Es como una comunión donde todo mundo es bienvenido, me siento muy afortunadas, ojalá más gente pueda tener estas oportunidades”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Hija de la guitarrista Elisabeth Roma, Payés subrayó que en su país natal existe mucha oferta musical, y externó su deseo de que el buen recibimiento del público a shows como el suyo, abra puertas para que más compatriotas se presenten aquí.

“Realmente hay músicos maravillosos aquí en España, conozco muchísimos. No suelen tener esas oportunidades, estoy agradecida por la parte que me toca, pero sería hermoso hacer algo para que todos los grandes músicos tengan espacios para presentar sus propuestas”.

Adelantó que su concierto, que forma parte de la promoción de su más reciente disco, “De camino al camino”, contará con la participación de un cuarteto de cuerdas mexicano que la acompañará en el escenario.

Un viaje inesperado

Con respecto al proceso de grabación de su álbum, el cual fue lanzado el pasado 12 de julio, aseguró que “fue muy lindo, un viaje muy inesperado”, ya que por primera vez está compuesto en su totalidad por canciones de su autoría.

La artista, cuyo tema “Algo contigo” alcanzó los 52 millones de reproducciones en Spotify, detalló que desde hace aproximadamente un año comenzó los preparativos de este trabajo, que le ha valido muchos mensajes de amor de sus seguidores.

“El verano pasado de golpe pensé que tenía todas unas canciones que pensaba podían ser un disco, a partir de entonces me puse a grabar y a hacer los arreglos de cuerdas, para mí ha sido un buen viaje, porque es algo que me había atrevido alguna vez, pero no para grabar y me da un poco de respeto, pero estoy feliz que haya sido así”.

Sus prioridades cambiaron

Al ser madre de dos hijas, Rita asegura que su maternidad la ha llevado a poner las cosas en perspectiva, y hoy sostiene un ritmo de trabajo menos acelerado, y está más enfocada en dejar que las cosas se den por sí solas.

“Pone el centro en otro sitio, a nivel de exigencia todo es más laxo, porque ves tu vida para otro lado. Me he permitido más cosas, en ese sentido no he sido tan rígida”, finalizó.