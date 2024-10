La Mexicana: Este es el lugar donde Kevin Kaarl se presentó por primera vez en Chihuahua

La Mexicana Forum es un lugar que opera como un espacio para llevar a cabo conciertos. Es un sitio con historia en la ciudad, ya que ha estado en funcionamiento desde 1904.

Durante años, el foro de La Mexicana ha sido escenario de muchos conciertos. Lo han pisado desde artistas ya reconocidos en México, como la banda originaria de Guadalajara, Porter, hasta proyectos musicales de la escena local.

¿Qué es La Mexicana?

Ubicado en el Centro Histórico de Chihuahua, sobre una de las principales calles de la ciudad, la Victoria, está La Mexicana Forum, un espacio que ha albergado a distintos artistas y que se ha convertido en uno de los lugares más distinguidos de la cultura y la música en la capital del estado.

La Mexicana es un espacio que funciona como un foro donde se realizan distintos eventos, sobre todo conciertos. Se trata de un lugar histórico en la ciudad, ya que existe desde 1904, según indican en sus redes sociales.

Son muchos los cantantes y bandas que han hecho vibrar al público chihuahuense con su música: artistas reconocidos mundialmente, bandas nacionales y proyectos musicales que forman parte de la escena artística local.

Algunas bandas y artistas que son referente en la escena musical alternativa del país y que se han presentado en La Mexicana son Little Jesus, Porter, Wet Baes, Villaseñor, Juan Cirerol, Girl Ultra, Los Vikingos del Norte y Nota Culichi.

Por otra parte, este foro ha sido el escenario de artistas, bandas y Dj´s que conforman la escena local, algunos de ellos son la dj LaBibe, Pau Laggies, Coma Pony, Los Ferries, entre otros.

Otro de los talentos de Chihuahua que ha dado un concierto en La Mexicana es Kevin Kaarl, el cantautor originario de Meoqui que ha ganado reconocimiento a nivel internacional. Según dieron a conocer a través de un anuncio, este foro fue el primer escenario de Kevin Kaarl en la ciudad, que ahora tiene más de ocho millones de oyentes en la plataforma Spotify.

Foto: Alejandra Lugo / El Heraldo de Chihuahua

La carrera musical de Kevin Kaarl

Kevin Kaarl es un cantante y compositor de música folk y tintes del dream pop, originario de Meoqui. Lanzó su primer sencillo “Amor viejo” el 18 de septiembre de 2018 y empezó a captar la atención del público, con más de 7 millones de visualizaciones en YouTube; meses después, en diciembre de ese mismo año, saltó a la fama con la publicación de “Vámonos a marte”, sencillo que alcanzó más de 23 millones de reproducciones en YouTube y 104 millones en Spotify, alcanzando el éxito inicialmente gracias a la viralización de las redes sociales.

El cantante chihuahuense ha ganado el premio “Promesa Musical del Año” de Rolling Stone en español; el Beat 4 Like en los Eliot Awards 2023; y obtuvo la nominación en los MTV Europe Music Awards París (EMAs) 2023 en la categoría “Mejor Artista Norte”.

Kaarl ha conquistado distintos escenarios, tanto en la República Mexicana como en otros países, pues se ha presentado en festivales como Tecate Pal´ Norte 2024, en Monterey, Nuevo León; Tecate Supremo en Juárez; el Vive Latino España; el Coachella en Indio, California y además, el 2 de noviembre estará en el “MEXCLA Spotify: Palenque, Feria y Cotorreo”.

Otros logros que ha sumado a su carrera son grabar una sesión musical Tiny Desk Concert, en Washington D. C., presentación que también han grabado artistas como Adele, BTS, C. Tangana, Dua Lipa, Billie Eilish, The Cranberries y muchos más.

Además, apareció en una edición de la revista Forbes México, en la cual habló acerca de su trayectoria y las lecciones que ha aprendido del medio artístico.