"Lo estábamos esperando": Daniel Craig recibe la misma condecoración que James Bond

Este martes, el actor británico Daniel Craig, quien interpretó a James Bond en la pantalla grande durante 15 años, recibió la misma condecoración que el agente 007, de manos de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III.

Craig, de 54 años, que dio vida a Bond en cinco películas, de "Casino Royale" (2006) a "Sin tiempo para morir" (2021), fue nombrado miembro de la orden de San Miguel y San Jorge, un honor poco habitual que el escritor Ian Fleming había acordado en la ficción a su célebre agente secreto.

"Lo estábamos esperando", tuiteó la cuenta oficial de la familia real británica, retomando una de las frases célebres de la serie cinematográfica. Junto a ella, una fotografía mostraba al actor inclinándose sonriente ante la princesa Ana, durante una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor, unos 40 km al este de Londres.

Craig recibió esta condecoración "en reconocimiento por su contribución excepcional al cine y el teatro".

El más famoso de los "agentes al servicio de su majestad", creado por Fleming en una primera novela de 1953, Bond tiene desde hace años relación con la familia real.

En 2012, con ocasión de los juegos olímpicos de Londres, la reina Isabel II, entonces de 86 años, grabó un vídeo humorístico con Craig, en el que este, caraterizado como 007, iba a buscarla al palacio de Buckingham para simular que saltaban juntos en paracaídas desde un helicóptero sobre el estadio olímpico.

El año pasado, para el estreno de "Sin tiempo para morir", última película de Craig como el agente secreto, la Marina Real lo nombró comandante honorífico, el mismo grado que tiene su personaje.

Sigue siendo un misterio qué actor será el próximo en encarnar a James Bond, personaje inaugurado en la gran pantalla en 1962 por el escocés Sean Connery, al que siguieron Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.