Lola Cortés tendrá una nueva cirugía en su camino a recuperarse del cáncer

Lolita Cortés volverá al quirófano para quitarle los expansores que recibió en noviembre pasado, tras una mastectomía doble.

La actriz y cantante ingresará al hospital este 12 de marzo, como parte del proceso de recuperación del cáncer de mama que le fue detectado.

Te puede interesar: Silvia Pinal sale del hospital tras 12 días internada

“Me quitarán los expansores, me quitaron el tumor en agosto, hicieron la mastectomía doble en septiembre, pusieron los expansores y ahora tienen que quitarlos porque están causando un problema muy grande. Quitándolos sigo en remisión cinco años y cada tres meses tengo que checar que el cáncer no se vaya a la matriz”, afirmó Lolita en entrevista.

El año pasado, la actriz acudió a un ginecólogo para un chequeo de rutina. Luego de someterse a distintos estudios para revisar su matriz, el doctor le detectó un tumor cancerígeno en la mama, por lo que tuvo que ser atendida de inmediato.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“En los estudios resultó que estoy perfecta de la matriz, superbién, pero ahí salió el grado de malignidad del tumor que yo tenía en la mama, era bastante alto, en cuestión de 10 días hicieron los preoperatorios, quitaron el tumor el oncólogo y ginecólogo, 15 días más tarde se hizo la mastectomía doble porque ya era urgente y ahí se pusieron los expansores”, expresó.

Cultura Yolanda Morales y Andrea Chavarin presentan el libro de su personaje “Señorita lechuga”

Luego de la nueva intervención, Lolita se mantendrá mes y medio en cama, sin ningún tipo de actividad para recuperarse al 100 por ciento, de lo contrario, el procedimiento podrá correr riesgo, según informó.

“Me están pidiendo mes y medio en cama, sin moverme, para que no se infecte, no quieren que se eche a perder la cirugía, está prometido que me amarrarán a la cama, después de este tiempo regresaré poco a poco al teatro y voy a estrenar la obra Como quieras…¡Perro ámame!, además continuaré con las Masterclass que ofrezco en la República”, dijo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Su familia ha sido su más grande fuente de fortaleza, reveló.

“Tengo una familia maravillosa que me ha apoyado en todo, con los que me he podido desahogar, he tenido momentos de pánico, miedo. Se sabe que sufro de trastorno de ansiedad, pero con mis hijos, mi hermana, mi esposo, mis nietos, mi nuera, mi yerno, todos apoyándome, todos conmigo, ha sido algo maravilloso”, aseguró.