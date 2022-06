Modelo y millonario, así es el nuevo pretendiente de Belinda [Fotos]

Han pasado casi cuatro meses desde que Belinda regresó a su soltería al terminar su relación con el cantante Christian Nodal, y desde entonces, no se ha sabido que esté interesada en un nuevo romance, sin embargo, su nombre vuelve a dar de qué hablar luego de que se ha dado a conocer que, al parecer, un millonario y modelo croata está muy interesado en ella, pero ¿quién es? Aquí te lo revelamos.

Y es que, a un día de que Nodal se dejara ver tomado de la mano de la cantante Cazzu, es ahora su exnovia, quien se encuentra radicando en su país natal, la que ha comenzado a ser mencionada en internet por las especulaciones sobre un posible candidato que está dispuesto a conquistar el corazón de la cantante.

La información comenzó a surgir, luego de que el galán europeo comentara una foto de la Beli, y no solo eso, pues todo indica que ya son varias las reacciones que el modelo ha mostrado cada una de las publicaciones que la intérprete de “Bella traición” sube en sus redes sociales.

ÉL ES EL NUEVO PRETENDIENTE DE BELINDA

Dean Pelić es el nombre del croata que estaría interesado en ser algo más que un seguidor para la también actriz, tiene 36 años y es originario de Umag, en Croacia; de acuerdo a su página de internet, a los 14 años se dirigió a la ciudad de Pazin para estudiar en el Classical Gymnasium de Pazin, y más tarde se movió a Zagreb, la capital de Croacia, donde se graduó en Administración, Marjeting y Turismo.

Según Pelić, se describe como un hombre que ha podido alcanzar todos sus sueños y un apasionado por el periodismo, profesión que lo acercó al modelaje y eventualmente a la fama internacional.

En la biografía de su sitio web, Dean explica que ha logrado aparecer en casi todas las revistas del país, un sinfín de anuncios y campañas publicitarias que lo han convertido en uno de los rostros más conocidos de Europa.

“Nunca tuve la intención de ser modelo, hasta que un día una amiga me llevó a una agencia de moda donde quedaron encantadas conmigo. Lo primero que me preguntaron fue: ¿Dónde has estado hasta ahora? Se puede esperar mucho, mucho trabajo a partir de ahora”, comentó en su sitio.

Pero no solo es modelo, pues según su perfil de Instagram donde cuenta con poco más de 126 mil seguidores, también es motivador personal, se considera amante de los viajes y la buena lectura, además de que se ha colocado como un exitoso escritor, gracias a su libro “Su lado de la historia para ti”, mismo que lanzó en 2015 y que fue catalogado como un best seller.

Actualmente es presentador del programa “TV Bingo Show” y suele escribir una columna para la revista en línea Index Rouge, la más grande de Croacia.

FANS DE BELINDA LO HAN APROBADO

Desde que se dio a conocer su ruptura amorosa con Christian Nodal, muchos de los seguidores de Belinda esperan que pronto encuentre el amor, ya que desean verla feliz, aunque ella no ha dado hincapié de que realmente desee involucrarse sentimentalmente.

De hecho, a pesar de que mucho se hable sobre que Dean Pelić es su nuevo pretendiente, se ha comprobado que ella aún no lo sigue en Instagram, pues solo aparece en sus seguidores, pero no en los seguidos de la cantante de música pop.

“La pareja perfecta”, “Se verían hermosos”, “A este sí hazle caso” o “Ya te toca algo bueno” son solo algunos de los mensajes que pueden leerse, y con los que sus fans le han hecho saber que cuenta con su apoyo para rehacer su vida.

