Mónica Naranjo trae al Auditorio Nacional su Mimétika Tour 2023

Mónica Naranjo volvió a tierra mexicana para anunciar que en el marco de su gira internacional Mimétika tour 2023 ofrecerá tres conciertos, que incluyen el de la Ciudad de México el viernes 23 de junio en el Auditorio Nacional.

La cantante aprovechó para hablar de la salud de su amigo y maestro, Miguel Bosé. Aclaró que él está sano mental y espiritualmente, más no le gusta ser objeto de homenajes.

“A Miguel lo que más le llena en el mundo es que lo amen, lo quieran, él no busca homenajes no es persona ególatra, le gusta la vida, las personas y los amigos y su familia lo queremos mucho, lo queremos bien. Miguel no tiene ninguna depresión de ningún tipo, está estupendo, ahora mismo ya empezó a cantar y divinamente y está deseando estar arriba de los escenarios”.

Con un nuevo look que dejó atrás su larga cabellera, Mónica viene con un repertorio de nuevas canciones que combinará, “con un recorrido de todos los recitales que hemos dado al pasar los años y de todas las melodías que han formado la historia del público e incluso de la mía”, dijo en conferencia.

“Hemos incluido cortes de mi álbum Mimétika, al final es un recorrido de toda la historia mía a lo largo de estos años, que da vértigo enumerar, a lo largo de estos 33 años de carrera”, declaró la también productora.

“Tengo pocas producciones musicales y no formo parte de un sello discográfico, yo me produzco, cuando tomo tiempo para hacer un álbum no quiero prisas, no quiero que alguien me diga de un contrato y fechas de entrega. El trabajo musical se edita cuando está acabado, porque es una cuestión de respeto al público, porque los discos tienen que salir cuando están hechos y cuando están bien mezclados y bien remasterizados y ya hay sencillos”, comentó.

Mónica Naranjo actuará este sábado 10 de junio en Guadalajara, el 15 en Mérida, y cierra el 23 en la Ciudad de México, como parte del tour que inició en diciembre de 2022 en Chile.