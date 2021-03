OEM debuta en Google Arts & Culture con exposición de Lupe Vélez, la primera mexicana que conquistó Hollywood

Los periódicos reflejan día a día la historia de la humanidad, con el tiempo sus páginas se convierten en material de consulta, fuentes de información, un espejo de la sociedad, sus preocupaciones e intereses.

Por primera vez, Organización Editorial Mexicana abrirá las puertas digitales de su Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca Mario Vázquez Raña. En alianza con Google Arts & Culture presenta una exposición virtual en torno a Lupe Vélez, primera mexicana que conquistó Hollywood.

Foto: Cortesía Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca Mario Vázquez Raña

A partir de fotografías, artículos periodísticos escritos hace casi un siglo, publicidad y otros archivos, se revisita la vida, obra e influencia de la llamada Dinamita mexicana, su representación en los medios impresos y su fatal desenlace. Realizar la curaduría de esta exposición requirió meses de trabajo por parte del equipo de la Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca Mario Vázquez Raña.

Valorar el trabajo de escritores, fotógrafos, editorialistas, linotipistas, las personas del taller de impresión y todo el equipo que por casi un siglo, a lo largo y ancho del territorio nacional capturan el acontecer de sus habitantes lleva a OEM a buscar su rescate, resguardo y permanencia.

Foto: Cortesía Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca Mario Vázquez Raña

Desde hace una década, la Organización se puso a la tarea de digitalizar todas las ediciones de todos los periódicos de su acervo. La meta alcanzada hoy suma más de 13 millones de páginas de papel periódico digitalizadas. Se rescataron ya en forma total 23 periódicos de esta casa editorial. La labor de digitalización contempla el objetivo de la consulta directa del público lector.

En su versión en línea, ofrecerá la oportunidad de que cualquier persona en cualquier parte del mundo encuentre todo lo publicado sobre un personaje o evento en la historia de OEM.

Foto: Cortesía Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca Mario Vázquez Raña

Todos los resultados que el usuario requiera sobre un tema en específico se encontrarán en segundos. Si una persona quiere conocer todas las menciones impresas sobre Lupe Vélez en la historia de OEM, sólo tendrá que buscar su nombre y la plataforma arrojará el número de páginas, periódicos y menciones en torno a Vélez en los 93 años de historia de nuestros diarios.

La intención es acercar estos archivos a investigadores, estudiantes, profesores y público en general para nutrir sus trabajos y analizar la historia desde distintos puntos de vista.

Foto: Cortesía Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca Mario Vázquez Raña

La exposición Lupe Vélez es una primera muestra de un proyecto que busca rescatar la historia y el trabajo de reporteros, columnistas, editores, fotógrafos, diseñadores, correctores y todos los colaboradores de OEM en 93 años.

En esta coalición entre Organización Editorial Mexicana y Google Arts & Culture, OEM se suma a un abanico de instituciones culturales nacionales e internacionales dedicadas a la promoción de sus acervos. Entre ellas se cuentan: Ópera Nacional de Paríls (Paris, Francia), Royal Academy of Arts (Londres, Reino Unido), Royal Museum of Fine Arts Antwerp (Antwerpen, Bélgica), The Pushkin State Museum of Fine Arts (Moscú, Rusia), Nakagawa-Machi Bato Hiroshige Museum of Art (Nasu-gun, Japón), Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) (Washington, EU) y el Museo Nacional de Antropología (Ciudad de México), entre muchos otros más.