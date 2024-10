Ofrecerá Luk Vegas el concierto "Aquí otra vez"

El cantante chihuahuense de música campirana Luk Vegas estará este 24 de octubre en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural como parte del programa Jueves de Puertas Abiertas, donde ofrecerá un concierto acústico que lleva por nombre “Aquí voy otra vez”, evento programado para las 19:00 horas y con entrada libre previo registro en el siguiente link: www.casachihuahua.org.mx.

Con una trayectoria de 20 años, el intérprete del género country y ganador del “Micrófono de Oro 2023” por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México A.C., tiene preparado un programa especial para ese día, donde hará un recorrido de su carrera con los éxitos que lo identifican.

Algunos de los nombres de sus canciones son: “Como los vaqueros”, “Sin embargo”, “Desconectado”, “Con el corazón”, “Amar por siempre”, “Alguien que te quiera más”, “Por vez primera”, por mencionar algunas de ellas, con las cuales se ha dado a conocer a nivel nacional y en la Unión Americana.

Su arte no ha pasado desapercibido y gracias a él y su equipo ha logrado varios reconocimientos, como en los premios en Texas Sounds International obtuvieron los galardones más grandes representando a México y a Chihuahua; de igual manera, obtuvieron el Producers Choice Awards 2018 y Entertainer of the Year 2019, y el mencionado líneas arriba.

Luk Vegas recientemente se presentó en las instalaciones de Expogan 2024 en el Pabellón del Vino y la Carne, quien estuvo amenizando el evento de inauguración complaciendo al público presente con su música en la fiesta ganadera más importante del norte de México.

Por otro lado, es de destacar que el programa Jueves de Puertas Abiertas es uno de los más populares y concurridos de Casa Chihuahua, a lo largo de su creación se han presentado desde conciertos y recitales, conferencias y conversatorios, presentaciones de libros, danza y teatro, hasta inauguraciones de exposiciones.

Asimismo, uno de los objetivos de este recinto cultural es promover la cultura y el patrimonio del estado a través del apoyo y difusión de actividades que permitan la conservación e increme