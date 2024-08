Pablo Montero explica por qué se ausentó de Perfume de Gardenia

En sus más de dos décadas de carrera, Pablo Montero ha estado envuelto en temas que involucran su vida personal, sin embargo, asegura que eso no se relaciona con su carrera como artista.

"Si no tienes tropiezos, no maduras y no creces. Hay que tener obstáculos para poder crecer y ser mejor. Lo importante es lo que van a ver en el escenario, no lo que hago yo o lo que deje de hacer", aseguró.

Con eso aprendido, el domingo dedicará el show de 25 aniversario a su padre, Javier Hernández, el responsable de haberlo acercado a la música desde temprana edad. "Mi padre es el que me inculcó la música mexicana", dijo en conferencia de prensa para anunciar este show, en la que también habló de su ausencia en el musical “Perfume de Gardenia”.

El pasado viernes, Pablo Montero se ausentó en la obra de teatro protagonizada por Aracely Arámbula.

Pese a algunas teorías que señalaban las razones, involucrando que un día antes había celebrado su cumpleaños, Pablo Montero se limitó a decir que tuvo que salir de la ciudad a consecuencia de una situación personal. Por ello, el viernes podrá regresar a escena.

"Lo que quería comentarles, si tenían alguna duda, es solamente que estuve compartiendo un compromiso personal, muy personal, por el que tuve que salir el fin de semana", dijo.

"Le hablé a Omar (Suárez, productor del espectáculo), le dije lo que había pasado, entonces dijo que no hay problema. Obviamente ya le habíamos avisado al suplente desde temprano. Cuando pasan cosas simplemente tienes que aclararlas", comentó.

Concierto de aniversario

El actor y cantante Pablo Montero celebrará 25 años de carrera este domingo en el Teatro Metropólitan, dedicando un repertorio a lo mejor de la música tradicional mexicana.

La producción del show, comentó, sumará a su voz a alrededor de 35 músicos, y una orquesta filarmónica con sección de cuerdas y otra de metales.

"Viene una producción con imágenes espectaculares que estamos trabajando para que la apertura tenga sensibilidad. Lo que queremos expresar de lo que es nuestra música mexicana", comentó el también actor, al tiempo que hizo un repaso a sus inicios.

"Empecé en la Plaza Garibaldi, han pasado muchos años. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse y mantenerse en una carrera tan difícil como hacer música, también la actuación y tener las dos juntas, es muy pesado", añadió, asegurando que en el escenario estará acompañado de una de sus hijas.