Para Tiago PZK, la mejor escuela de rap fue la calle

Aprendió en la calle al ritmo del rap, tiene 23 años de edad y 19 millones de oyentes mensuales en Spotify, Tiago PZK es uno de los exponentes más importantes del rap latinoamericano. El argentino reconoce en el freestyle una forma de hacer arte callejero sin necesidad de tener estudios musicales.

Desde los tres años de edad supo hacia dónde quería encaminarse, pero fue a los seis cuando ya fantaseaba con ser artista, incluso se disfrazaba como algunos de sus ídolos por ejemplo Daddy Yankee, también comenzó a escribir poco a poco cada uno de sus pensamientos formando versos.

A los trece años salió a las calles y comenzó a rapear, fue ahí que descubrió su talento, con ayuda de su propio barrio.

“El freestyle es algo muy especial porque es de las pocas formas de hacer arte callejero sin necesidad de tener una docencia de algún tipo, no necesitabas tocar algún instrumento o ser una persona de las más cultas, hay gente que es de la calle, que vive y ni siquiera fue a la escuela y puede rapear con el vocablo que tiene”, comentó el joven en entrevista con El Sol de México.

“De repente hay otros artistas que sí son raperos lectores y se nota mucho en su trabajo, quizás rapean con esdrújulas, con palabras complicadas para quien no tiene estudios, yo sé que cuando he agarrado libros he aprendido y me llena de información la cabeza y eso me ha servido para mi arte, pero creo que el freestyle es mágico porque cualquier persona lo puede practicar”, indicó.

A la par de su experiencia callejera, Tiago Uriel Pacheco Lezcano aprendió a utilizar a su favor las herramientas que la tecnología puso a su disposición para empaparse de información de lo que hoy es su pasión, la música.

“Siempre fui muy autodidacta en todo, aprendí a entonar cuando todavía no sabía cantar y eso fue mediante videos de internet, hoy tenemos un montón de herramientas que cualquiera puede aprender con solo un clic”.

Foto: Adrián Vázquez

Tiago no se quedó con el autoaprendizaje, empezó después a tomar clases de producción musical.

“Actualmente mis canciones las grabo yo solo, tengo mi estudio, donde produzco música, pero siempre desde la autogestión, preguntando, tomando consejos, viendo videos o trayendo gente que sé que me puede enseñar”, afirmó el rapero.

En tan sólo tres años, la fama de Tiago creció de manera exponencial, incluso rompió fronteras, pero para lograrlo, el argentino tuvo que dedicarle un año completo de trabajo, lo que requirió alejarse de fiestas, amigos y centrarse en dar todo por su proyecto.

“Siento que, en general que la música va muy rápido, la sociedad consume muy rápido todo, de repente en tres años tuve un montón de vivencias, muchos viajes, experiencias muy lindas y esto representa para mí el sueño de toda mi vida, de poder ser un artista, ayudar a mi familia con el arte, la música, siento que todo lo que vivo representa todo lo que soñé cuando era más chico”, expresó.

Para todos los gustos

Manuel Turizo, Anitta, Nicki Nicole, Duki, TINI, Trueno, Nathy Peluso, Myke Towers y Justin Quiles son algunos de los artistas con los que Tiago PZK ha podido colaborar.

Recientemente lanzó su segundo álbum de estudio titulado “Gotti A”, mismo que ha acumulado más de 345 millones de reproducciones a nivel mundial y con el que se dio la oportunidad de explorar en diferentes géneros como el merengue, la salsa, el urbano, entre otros.

“Es un álbum para todos los gustos, edades, colores, siento que a mí me da este espacio de no es que no sepa qué hacer sino que hago lo que quiero y ese es el mensaje, el de no limitarse a ser algo, sino explorar otros lugares, conocer otro tipo de música y crecer, evolucionar, componer mejor, siento que es un aprendizaje para mí este disco”, sostuvo.

El cantante presentará su proyecto musical con la gira homónima a su álbum y se presentará en el mes de noviembre en las ciudades de Torreón, León, Mérida, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Ciudad de México.

También es actor

Aunque su prioridad es la música, Tiago ya probó la actuación. En 2021, mientras se enfocaba en el lanzamiento de sus primeros sencillos, tuvo la oportunidad de protagonizar el filme “Cato”, bajo la dirección de Peta Rivero y Hornos, que describe la historia de un rapero de la calle y su ascenso a la fama.

Aunque no es un filme biográfico, el también actor considera que se identificó mucho con el protagonista y la cinta en general.

“Es un poco parecida a mi historia, tiene que ver un poco con la música, pero es una película de tragedia, que tiene música, se trata de un ‘pibe’ de barrio que comete ciertos errores que le cuestan mucho en la calle, él justamente quiere salir de la calle, de esa mala vida, trata de eso.

“Me encanta actuar y mientras más elementos artísticos tenga que sepa bailar, que cante, que toque algún instrumento o actúe siento que puedo aprovechar todos esos elementos para proyectarme mejor”, finalizó.