¿Qué pasará con Amber Heard si pierde el juicio contra Johnny Depp?

Amber Heard y Johnny Depp se encuentran en una disputa legal que tiene atento a todo Hollywood y al mundo del espectáculo en general, una que llegó a su final tras más de un mes de intensos careos.

El juicio que arrancó el pasado 11 de abril llegó a su fin este 26 de mayo, una vez que los equipos de abogados de cada uno de los artistas descansaron sus casos y será este 27 de mayo cuando presenten sus argumentos finales.

Para muchos se mantienen las dudas sobre qué es lo que pasará con Heard y con Depp en caso de ganar o perder y la gran conclusión que tiene a la vista el polémico caso.

Te puede interesar: ¿Johnny Depp empujó a Kate Moss por las escaleras? Declaración sacude defensa de Heard

¿QUÉ PASARÁ SI JOHNNY DEPP O AMBER HEARD GANAN?

El juicio comenzó por Johnny Depp quien presentó ante la corte de Virginia una demanda por difamación contra Amber Heard, por lo que pide una compensación por 50 millones de dólares ante los daños que tuvo una publicación de la actriz en su carrera.

Se refiere a un escrito firmado por Heard publicado por The Washington Post en 2018 en donde afirmó que era una figura pública que “representaba el abuso doméstico” al ser una sobreviviente del mismo. Aunque en el texto no se nombra a Depp al darse su divorcio en 2017 su implicación parecía obvia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al tratarse de un caso civil y no un caso penal, en caso de que Johnny Depp sea visto por el jurado como el ganador o la parte que tenía razón tendrá que recibir la cantidad de 50 millones de dólares, mientras Amber Heard no correrá el riesgo de ir a la cárcel y tendrá que encontrar las vías de cubrir la deuda.

En este tipo de casos las partes suelen llegar a acuerdos para definir los plazos de los pagos y cómo se llegará a cubrir la cuota. Al asegurar Heard que sus finanzas no son las mejores por el momento, el acuerdo podría incluir regalías, ganancias por próximos proyectos o más para ajustar la cantidad.

Del lado contrario, si Amber Heard es vista como la ganadora del juicio no tendrá que pagar la cantidad de dinero. Depp tampoco se verá en riesgo de terminar en prisión, ya que se trata de un juicio civil y no de uno penal donde hay un delito que perseguir.

Te puede interesar: ¿Amber Heard o Johnny Depp podrían ir a la cárcel? Te explicamos qué pasará al terminar el juicio

Debido a que Heard presentó una contrademanda en el juicio por 100 millones de dólares bajo el cargo de difamación después de que Depp la llamó mentirosa, de ganar ese sería el siguiente paso de su dura batalla legal. Una vez que termine la demanda original, la justicia ahora tendrá que programar el nuevo juicio en donde se definirá si el actor tendrá que pagar la cantidad de dinero.

Por ello, hasta ahora no se tiene una fecha programada o el proceso que se seguiría para el nuevo juicio, ya que podría decidirse que este sea menos mediático y no sea televisado o que pueda resolverse sin necesidad de llegar de nueva cuenta a la corte.

Una vez que los equipos de Amber Heard y Johnny Depp presenten su declaración final este 27 de mayo será entonces turno del jurado de deliberar y tomar la decisión si la actriz es culpable de difamación o no. Su anunció podría darse ese mismo día o tardar largo tiempo al depender de si existe un consenso general en el jurado para dar sentencia.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL ÚLTIMO DÍA DEL JUICIO?

Dentro de la corte del condado de Fairfax, Virginia, las dos partes anunciaron que no presentarían nuevos testigos por lo que el juicio terminó. El jurado entonces fue liberado y se les dio la orden de comenzar con sus deliberaciones.

Al hacerlo, la juez a cargo del caso Penney Azcarate recordó al jurado que no deben hacer su propia investigación sobre lo que escucharon de cada una de las partes y que no pueden comentar algo sobre su decisión y el caso con nadie. Una vez que su deliberación comience este viernes, el jurado no regresará hasta el próximo martes 31 de mayo.

Amber Heard fue la última en comparecer y aprovechó el momento para dar un sentido mensaje al jurado en donde les aseguró que “Johnny me prometió… que arruinaría mi carrera”. La defensa de Johnny Depp la interrogó fuertemente a lo que la actriz dijo que era consciente de que el actor podía verse como el favorito al ser un hombre de poder.

“Sé cuántas personas saldrán y dirán lo que sea por él. Ese es su poder”, afirmó Amber Heard sobre la posición de Johnny Depp. “Yo estaba hablando de ese fenómeno. Cuántas personas saldrán a apoyarlo y caerán en su poder. Es un hombre muy poderoso y a la gente le encanta ganarse el favor de los hombres poderosos”.

Nota publicada en El Sol de Puebla