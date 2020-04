"Que se muera la muerte", dice Joaquín Sabina al reaparecer tras accidente

MADRID. El cantante Joaquín Sabina ha protagonizado una fugaz reaparición pública en las últimas horas, la primera desde su salida del hospital donde fue atendido en febrero al caerse del escenario durante un concierto y sufrir varias complicaciones que le llevaron varios días a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Para mí, que soy miedoso, justo no le tengo miedo al confinamiento, porque tengo muchos libros", señaló en un vídeo del perfil oficial de Twitter del Instituto Cervantes en pleno encierro por la pandemia de coronavirus. Sabina, que en esa grabación y cerca del Día del Libro hace suyas las palabras de Borges: "El paraíso es una biblioteca", participó unas horas antes en una entrevista en el programa La Sexta de Jordi Évoley, en la que habló de su ingreso hospitalario.

"Fue más fuerte del que pensáis. Llevo hasta dos operaciones, titanio y un hematoma en la cabeza", destacó en su intervención, en la que no dudó en señalar: "No tengo la menor intención de morirme, que se muera la muerte. Sé que me enrollé en un cable y me pegué un hostión", expresó en referencia al accidente.