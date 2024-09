Danny Way en Chihuahua: Quién es el pro skater que saltó la Muralla China y estará en el Skate park fest

Danny Way es un destacado skater profesional, reconocido por sus acrobacias extremas. Ha sido galardonado dos veces con el prestigioso premio "Skater of the Year" de la revista Thrasher.

El skater será invitado especial al evento Skate park fest 2024 en Chihuahua, así que si eres aficionado a este deporte, no te pierdas la oportunidad de ver a una leyenda de la patineta. Aquí te contamos más sobre él.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Lee también: ¡No te lo pierdas! Presentan el Skate Park Fest 2024 en el Parque Tres Presas

El skater que saltó la Gran Muralla China

Entre las hazañas más impresionantes de Danny se encuentra el salto desde un helicóptero hacia una rampa de skate, que lo llevó a la portada de Transworld Skateboarding. Además, Way es famoso por haber saltado la Gran Muralla China en una patineta utilizando una mega rampa, ganándose su reputación como pionero del skateboarding extremo.

A los 15 años, Way se convirtió en el ganador más joven de un concurso de skate pro vert en el World Skateboard Association Pro Vert Contest en Lansing, Michigan, en 1989.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danny Way (@dannyway)

A lo largo de su carrera, ha sufrido múltiples lesiones y ha pasado por 13 operaciones. También es conocido por ser el primer skater en realizar un salto mortal hacia atrás con agarre de cohete, conocido como "El Camino", en una mega rampa en México.

Chihuahua Patinadores colaboraron para el nuevo “skatepark” en el Polideportivo Luis H. Álvarez

De entre todas sus hazañas, la más destacada convertirse en el primer patinador en saltar la Gran Muralla China.

Fue en 2005, la rampa de skate más imponente jamás construida se dividía en dos secciones: una zona de despegue de 19,8 metros de altura con una inclinación de 60 grados y un trampolín que lanzaba a Danny Way hacia el vacío. A pesar de haberse fracturado el tobillo en un salto de práctica el día anterior, el patinador logró subir los 57 escalones de la rampa y enfrentarse al abismo.

Way, aún adolorido por la caída y la lesión reciente, tenía a China observándolo y que la rampa, con un costo de 1,5 millones de dólares, debía justificar su inversión. Así, el sábado 9 de julio de 2005, llegó el momento decisivo. En su primer intento, Way se lanzó por la rampa y superó el hueco de la fortificación, pero no logró aterrizar sobre su tabla. Sin embargo, en su segundo salto, más confiado, voló sobre la Gran Muralla China y aterrizó exitosamente sobre su patineta.

A pesar de no alcanzar el quarterpipe de 11,5 metros en su primer intento, Way no se rindió. En su tercer salto, realizó un 360 grab, pero nuevamente falló en el aterrizaje vertical. En la cuarta carrera, el viento le impidió aterrizar en el quarterpipe. Finalmente, tras un quinto intento fallido, la lesión de Way le pasó factura. Agradeció a la multitud presente y a los 32 millones de chinos que vieron el espectáculo desde sus hogares. “La patineta es tan importante para mí que, una vez que pongo mis pies sobre ella, es como si se activara un interruptor en mi cerebro y el piloto automático tomara el control”, explicó Danny Way.

Skate park fest 2024

Del 18 al 20 de octubre de 2024, el Parque Metropolitano Tres Presas en Chihuahua se convertirá en el centro de la emoción y la creatividad con el Skatepark Fest, en colaboración con PX Sports. Durante tres días, podrás disfrutar de competencias y exhibiciones de skateboarding en pistas y bowls de clase mundial, conocer a Pro Skaters tanto nacionales como internacionales, y participar en clases maestras y talleres que mejorarán sus habilidades en la tabla.

El evento contará con la participación especial de Danny Way, William Sean Sheffey, Salvador Lucas Barbier, Jeremy Wray y muchos skaters más; música en vivo en el EXA Stage con EXA Chihuahua, y una muestra de arte y cultura urbana en la Xpo Urbana. Además, habrá una gran variedad de food trucks, todo con un ambiente familiar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las actividades que podrás disfrutar:

El concurso Abierto Nacional de Skate: tendrá diferentes categorías y premios para los 3 primeros lugares y al mejor turco.

Clase masiva de skate para principiantes

Un taller y concurso de "Pinta tu tabla"

Taller de cera

Para conocer más detalles visita el sitio web oficial del evento: https://skateparkfest.com/concursos/