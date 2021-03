Raymix diversifica la electrocumbia con "Traviesa"

La cumbia ya no es música de barrio. Ya no hay mal gusto en poner una cumbia sonidera en las fiestas ni vergüenza por bailar a Los Ángeles Azules en las bodas más exclusivas.

En ese contexto de apertura incursionó Raymix, la nueva sensación de la cumbia que cambió el güiro por una computadora para hacer lo que él llama “la electrocumbia”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Y es que lo que comenzó como un pasatiempo de DJ, terminó como un fenómeno musical difícil de explicar, pero sencillo de bailar.

Tras el éxito que representó su sencillo Oye mujer —con el cual atrapó la atención internacional al ser nominado a un Premio Billboard hace un par de años—, Raymix regresa en 2021 con una canción llamada Traviesa, en la que colabora con el rapero Aczino y el compositor Horacio Palencia, creador de éxitos como Ya es muy tarde, de La Arrolladora Banda El Limón, o Amor a primera vista, de Los Ángeles Azules y Belinda.

Traviesa sigue por el rumbo de la electrocumbia, aunque en esta ocasión se perciben más sonidos andinos y un güiro más potente. Además, el freestyle de Aczino le imprime un toque urbano inconfundible.

“Realmente yo empecé haciendo música electrónica, house y trance principalmente; luego, gracias a mi papá, aprendí a tocar el teclado y me comenzó a gustar la cumbia. Después de mucho explorar, se me ocurrió juntar ambos estilos”, recuerda en entrevista este joven de 30 años cuyo verdadero nombre es Edmundo Gómez Moreno.

Aquel experimento que realizó en su casa de San José del Vidrio, Estado de México, generó cierto recelo entre casi todos los cumbieros, quienes no podían concebir que una computadora y unos cuantos teclados hicieran el trabajo que antes sólo podía hacer una decena de músicos.

“Me dijeron que no era cumbia, que era otra cosa. Y sí, estaba de acuerdo, lo que había hecho era otra cosa: electrocumbia”, afirma Raymix, quien antes de dedicarse a la música era ingeniero en aeronáutica por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) e incluso pasó un año como investigador en la NASA.

Edmundo pertenece a la generación millennial que hace preguntas y busca respuestas en internet. La música no tendría por qué ser la excepción. Él no vio necesario tener un gran presupuesto para componer y tocar cumbias. No faltó quien lo vio raro cuando se subió al escenario acompañado apenas de una consola y unos cuantos pasos que se había aprendido.

“Hoy la cumbia está viviendo una transformación impresionante. Ya no es ese género que sólo escuchábamos en el barrio. La cumbia se está abriendo al mercado y es más hipster, lo cual representa un público más exigente”, dice Raymix.

La forma en la que Edmundo compuso su mayor éxito, Oye mujer, fue bastante curiosa. Él estaba en California trabajando para la NASA. Y en sus ratos libres —que eran muy pocos— se ponía a componer canciones en programas digitales sencillos. Su intención era componer algo que sonara al espacio. No imaginó que la cumbia se adaptaría a sus intenciones.

“Todos los músicos que hacen cumbia han aportado lo suyo para esta transformación que vive la cumbia, desde los grupos más pequeños que tocan en las fiestas, hasta artistas como Los Ángeles Azules, Cañaveral o Los Socios del Ritmo. Y lo mejor es que queda mucho espacio para que se sumen más artistas”.