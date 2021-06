Sergio Sarmiento cumple 50 años de periodista

Fue en1971 cuando el periodista Sergio Sarmiento, que entonces tenía 17 años y estudiaba en la Preparatoria 8 de la UNAM, entrevistó a algunos de sus compañeros que acudieron a una manifestación que derivó en el llamado "Halconazo", donde decenas de jóvenes fueron reprimidos por parte de un grupo policial.

Con esos testimonios, escribió un artículo que fue publicado en un suplemento cultural, dirigido por el escritor José Emilio Pacheco, y fue el comienzo de un camino periodístico que, 50 años después, continúa transitando, y lo ha llevado a conocer de primera mano las opiniones de distintos personajes del quehacer nacional.

"He aprendido a contrastar puntos de vista diferentes, he tenido oportunidad de entrevistar a todos los políticos en México, los que han sido presidentes, desde José López Portillo hasta Andrés Manuel López Obrador, ya sea cuando estuvieron en el poder, después, o antes de estar, como el actual mandatario", señaló en una charla telefónica con El Sol de México.

A lo largo de sus cinco décadas de trayectoria, ha colaborado en televisión, radio, y prensa escrita. Su programa La entrevista con Sarmiento cumple 24 años de existencia este mes, y su programa matutino Sergio y Lupita cuenta ya con 16 años al aire (con una breve interrupción en 2019 por un cambio de emisora).

Sergio señaló que el oficio ha cambiado mucho en este período, sobre todo con la llegada de las redes sociales que permiten al público informarse en tiempo real en todo momento, por lo que celebra que hoy exista una ventana para todas las voces, y sobre todo que las autoridades den pie a esta apertura.

"En esos tiempos (en los 70) había una censura abierta en los medios. Lo primero que te decían al entrar a trabajar a un periódico era que no podías criticar al presidente, ni al ejército, ni a la Virgen de Guadalupe. Había una censura que hoy ya no hay. Hoy cada medio tiene su línea editorial, pero ya no tenemos un gobierno que nos está censurando".

El también locutor destacó que pese a los avances en materia de expresión, el oficio periodístico siempre enfrentará una serie de retos que dependen del momento histórico que se viva. En este momento en particular, considera que dos de los mayores desafíos en México son, la reducción de ingresos publicitarios, y a nivel global, la censura en redes sociales.

"Las redes sociales han hecho más fácil que quienes no tienen empleo en un medio tradicional, puede explotar sus puntos de vista o llevar información", señaló.

"La censura que tenemos está en las redes sociales, vemos una plataforma como Facebook que censura ciertos puntos de vista y cierta información, como las que señalaban que el Covid-19 había sido creado en un laboratorio".

Para conmemorar ambos aniversarios, el comunicador va a celebrar trabajando como siempre lo ha hecho, y reafirmó a su audiencia que su compromiso con la información es más fuerte que nunca.