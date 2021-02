Super Bowl LV: ¿Rosalía, Daft Punk y Ariana Grande subirán al escenario con The Weeknd?

The Weeknd, el artista canadiense que será este año la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, puede tener a la española Rosalía como invitada según diversos medios, pero a falta de cuatro días para el evento no hay confirmación oficial.

Por ahora la Liga Nacional de Fútbol (NFL) solo ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará "America the Beautiful", como artistas de la LV Super Bowl, que tendrá lugar en Tampa (oeste de Florida) el 7 de febrero.

Si fuera así sería la segunda artista española en actuar en el descanso de la Super Bowl. El primero fue Enrique Iglesias en 2000.

Sin embargo, la información sobre la posible participación de Rosalía, la revolucionaria del flamenco, que ha colaborado con The Weeknd en un "remix" de "Blinding Lights", la canción más escuchada en el mundo en 2020, según Spotify, se está esparciendo como la espuma.

De los medios en español ha saltado a otros en inglés, pero la ni la NFL ni The Weeknd dicen nada por ahora.

"We’re so close. #SuperBowlWeeknd", es el último mensaje que el canadiense ha publicado en su cuenta de Twitter.

En una reciente entrevista en la revista Billboard, el representante de The Weeknd, Wassim "Sal" Slaiby, dijo que el artista de Toronto va a gastar 7 millones de dólares de su bolsillo para que el espectáculo sea tal "como él lo imaginó".

La sorpresa puede ser Rosalía

El show del medio tiempo de la Super Bowl es el evento televisivo por excelencia. Millones de personas lo ven por televisión en todo el mundo y este año en el que debido a la pandemia de Covid-19 hay menos posibilidades de presenciar la final en el lugar, se espera aun mayor audiencia.

En la final se enfrentarán los Buccaneers de Tampa, el primer equipo que juega en casa en la historia de la Super Bowl, y los Chiefs de Oklahoma, que ganaron el año pasado.

Dos estrellas de la música latina, la estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López y la colombiana Shakira dejaron el listón muy alto en la LIV Super Bowl, que se celebró en Miami en febrero de 2020 antes de que la Covid-19 lo cambiara todo.

¿Daft Punk y Ariana Grande?

Ariana Grande y Daft Punk son otros nombres que resultan entre los posibles invitados de The Weeknd para el medio tiempo del evento deportivo más grande. El rumor se sustenta debido a las canciones que interpretará el cantante canadiense, entre las que se encuentran "I Feel It Coming" y "Starboy", el las que participó con el dúo francés.

Por su parte, también The Weeknd interpretará "Love Me Harder", melodía en la que colabora con Ariana Grande.

Debido a la pandemia, solo 22 mil personas podrán presenciar el partido en el estadio Raymond James de Tampa, con capacidad hasta para unas 75 mil personas.

Entre los afortunados están 7 mil 500 enfermeras y otro personal sanitario que ha luchado en primera línea contra la Covid-19 y que en agradecimiento han recibido entradas gratuitas.

Las autoridades de salud de EU han advertido a la población que piense viajar a Tampa que tomen todas las medidas para evitar la propagación del virus y ha advertido que no es "buena idea" organizar fiestas para ver el partido por televisión junto con grupos de personas.

En Tampa las autoridades han adoptado medidas y creado protocolos para que la LV, con Rosalía o sin ella, no se convierta en lo que se conoce como un "evento súper propagador" de covid-19.

¿Cuándo es el Super Bowl LV?

El Super Bowl LV en el que se enfrentarán Chiefs de Kansas City y Buccaneers de Tampa Bay será este domingo 7 de febrero en el Estadio Raymond James de Tampa Bay a las 17:30, hora de México.

¿A qué hora es el show de medio tiempo?

el medio tiempo podrá ser observado alrededor de las 19:00 hora de México y tendrá una duración de aproximadamente 12 minutos.













