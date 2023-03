The Office: ¿Qué ha pasado con los protagonistas de la serie y cómo lucen actualmente?

The Office (La Oficina en español) es una serie de humor con formato de un falso documental en donde se narra la vida dentro de la oficina de una empresa papelera llamada Dunder Mifflin. Fue adaptada de la serie británica del mismo nombre y estrenada el 24 de marzo del 2005.

La serie es incluida en varias de las principales listas de series de televisión. Se encuentra en el número 61 en la lista “Nuevos Clásicos” del Entretainment Weekly. James Poniewozik de la revista Time, la nombró la segunda mejor serie del 2006 y la incluyó en la lista de “Los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos”. Contó con las actuaciones de Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski, entre otros. Conoce qué hacen actualmente y cómo lucen los actores de The Office.

Así lucen hoy los protagonistas de The Office

La serie televisiva se estrenó el 24 de marzo del 2005 y está por cumplir los 18 años de que salió a transmisión. Cuenta con nueve temporadas. La última temporada fue emitida el 20 de septiembre del 2012. Te dejamos la comparación de cómo lucían los actores en la serie y cómo se ven actualmente:

John Krasinski (Jim Halpert)

John Krasinski en la primer temporada de The Office y cómo luce hoy en día / Foto: AdoroCinema

El actor que dio vida al personaje de Jim Halpert actualmente tiene 43 años. Sus últimos proyectos fueron protagonizar y dirigir las películas Un lugar en Silencio 1 y 2 (A Quiet Place) en 2018 y 2020, respectivamente. También apareció como personaje secundario en la película Doctor Strange En el Multiverso de la Locura en 2022. Está casado con la actriz Emily Blunt y tienen dos hijos.

Jenna Fischer (Pam Beesly)

Jenna Fischer antes y después de The Office / Foto: MUBI

La actriz, de 48 años ha trabajado en varias series de televisión más, como en Splitting Up Together (2018) y The Kelly Clarkson Show (2019), además de aparecer en la película Tren a París del 2018. Además fue productora en la última temporada de The Office.

Rainn Wilson (Dwight Schrute)

Wilson actualmente tiene 57 años. Ha sido nominado al premio Emmy y ha sido el ganador de dos Premios del Sindicato de Actores. Participó en diversos proyectos donde presta su voz en películas animadas como Los Pitufos en la Aldea Perdida del 2017, Monstruos contra Aliens 2009 y en la serie animada Solar Opposites del 2020. Su más reciente trabajo es la aparición en la película Weird: The Al Yankovic Story del 2022, una parodia biográfica del músico y símbolo sexual Al Yankovic.

Steve Carrell (Michael Scott)

El antes y el después del actor que interpretó a Michael Scott / Foto: Instagram | @theofficefc

Carrell le dio vida al mítico Michael Scott. Es actor, comediante y productor, actualmente tiene 60 años. Ganó un Globo de Oro por su papel de Michael Scott en la serie y fue nominado al premio Óscar al Mejor Actor en 2014 por Foxcatcher.