Tino El Pingüino pone fin a 4 años de silencio con su nuevo disco, El Horro

El rapero mexicano Tino El Pingüino ofrecerá un concierto con motivo de sus casi 20 años de trayectoria el 3 de agosto en el escenario del Pepsi Center, donde presentará en su álbum reciente “El horror”.

Desde un espacio del Museo del Juguete en la colonia Doctores, Tino reflexionó sobre los cuatro años que tardó para presentar este disco, “no es nada, me llevó 15 años de trabajar y consolidar mi carrera”.

Para el artista, “el rap mexicano está en una época dorada por los canales de difusión, se puede promocionar con mucha facilidad. El problema es que hay una sobreexposición y sobredemanda”, pero al mismo tiempo, admitió, “ahora hay más cosas finamente elaboradas, hechas con más contexto, con mucho más trabajo que cuando yo empecé”.

En multitudinaria conferencia para anunciar su próximo concierto, el rapero afirmó que le ha tocado “ser un correlato de lo que ha pasado a nivel industria y cultural en México; me tocó la transición del hip hop, siendo una escena de nicho, salvo los referentes extraordinarios Control Machete en los 90 y Cartel de Santa en el 2000, claro que ha habido escena desde los 80, una vez surge en Estados Unidos algo nos llegó, pero en los últimos 10 años tuvo un crecimiento exponencial”.

Dijo que se tomó “cuatro años sabáticos”, porque durante 15 años no paró, “y siempre es bueno tomarte un respiro y preguntarte cosas”.

Sobre los 12 temas de “El horror”, mencionó que abordan “la crudeza, el salvajismo de las cosas feas de la humanidad. Para mí es el ejercicio más críptico, más experimental que he hecho pero no tengo ninguna duda de que en el ejercicio están los pasajes más bellos que he escrito en mi vida.

En “El horror”, hay temas como “Más noche”, “Kosovo”, “Estrobos”, “Los odio”, “Sea cierto” y “Arsénicos”. Tino El Pingüino también anunció que sale al mercado digital “Amor chiquito”, que es el tema central del soundtrack del filme “Muñeca”, de Martín Harry, quien aún está en la búsqueda de la distribución.