Triunfa Christian Nodal en Santa Rita 2023 e impone estilo a través del regional mexicano

El cantautor Christian Nodal vuelve a dejar huella en Chihuahua con su música, quien se presentó en el Palenque de la Feria Santa Rita, llenando el centro de espectáculos, donde aproximadamente 4 mil 700 personas asistieron al concierto, y otras, lamentablemente tuvieron que escuchar la voz del sinaloense desde fuera de las instalaciones debido a que no alcanzaron boleto.

Escuchar que Christian Nodal dará un show, es garantía de éxito y “sold out”, eso quedó demostrado la madrugada de este jueves 25 de mayo quien salió a cantar a las 12:15 de la mañana, portando vestimenta negra y sombrero del mismo color, para terminar su espectáculo “Foraji2 Tour” aproximadamente a las 3:00 de la mañana.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

Abrió con el tema “Se me olvidó”, mientras interpretaba la melodía, tomó su sombrero y lo arrojó al público, después siguió con “Hay, hay, hay”, “La mitad”, “Me dejé llevar”, “No te contaron mal”, y no podía faltar unas de las preferidas del público “Botella tras botella”, “Los besos que te di”, “Ya no somos ni seremos”, y muchas más que los asistentes aplaudieron cada composición.

Es de mencionar que algunos admiradores de la estrella estaban un poco preocupados por su salida al redondel, temiendo que saliera tarde, ya que como se recordará, la anterior presentación que hizo en la capital dejó un mal sabor de boca al salir con 5 horas de retraso, sin embargo, hoy fue muy diferente y cantó por casi tres horas, tiempo en el cual se mostró muy accesible con sus fanáticas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

Las mujeres de Chihuahua quisieron consentir a su ídolo regalándole varios ramos de flores a lo que atento y gentil aceptó los detalles de cada una de las damas que tuvieron la oportunidad de acercarse hasta él y como agradecimiento las abrazó y se tomó el tiempo de tomarse algunas selfies con varias de ellas, quienes bajaron del templete emocionadas por lograr tomarse una foto con uno de los artistas del momento.

Después de cantar “Yo no sé mañana” se retiró del escenario, sin embargo, el público empezó a corear la palabra “otra”, “otra”, “otra”, a lo que accedió e inició a cantar varios temas de Vicente Fernández como: “El rey”, “Acá entre nos”, “Mujeres divinas”, para continuar finalmente con “Adiós amor”, tema que cuenta con mil 340 millones de vistas en YouTube.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

Cabe citar que durante el espectáculo, interpretó varias melodías que ha hecho en colaboración con otros artistas como con Banda MS, Camilo, Ángela Aguilar, por mencionar algunos, asimismo, dio a conocer que viene música nueva y varios duetos con estrellas internacionales, por lo cual seguirá, seguramente, en los primeros lugares de las listas de popularidad de música.

Durante el show, tuvo un inconveniente con su vestimenta ya que se descompuso el cierre de su pantalón a lo que dijo: “Ya sé que se me descompuso, pero si gustan voy y me cambio”, a lo que el público dijo que no, y la función continuó.

Los chihuahuenses salieron satisfechos con el show que dio Christian Nodal, el cual se desarrolló sin ningún contratiempo y contando con seguridad tanto al interior como al exterior del Palenque, logrando con ello la Feria Santa Rita un éxito.