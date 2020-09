VoteLikeAMadre, famosas se unen a campaña para que latinas voten en EU

La campaña #VoteLikeAMadre es el nuevo movimiento en el que famosas como Jennifer López, Eva Longoria, Jessica Alba, Zoe Saldaña o Salma Hayek, entre otras, se han unido para exhortar a los madres a registrarse y acudir a las urnas a en los próximos comicios en los que el presidente Donald Trump busca revalidar otros cuatro años frente al demócrata Joe Biden.

"Los que me conocen saben que mis hijos son mi mundo y como toda madre, quiero lo mejor para ellos. Cuando votemos en noviembre lo haremos por líderes con planes audaces para combatir el cambio climático. Votaremos pensando en el futuro de nuestros hijos", indica la madre de los gemelos Emme y Max, de 12 años, en un vídeo en es que es entrevistada por el actor y activista Lin Manuel Miranda.

Ver esta publicación en Instagram Max and Emme are my world. When I think about what their lives will be like if we ignore the significant impact climate change is having on our planet, it breaks my heart. We need to do something about it and take action NOW. That’s why I’m pinky promising to #VoteLikeAMadre for candidates who believe in science and will work to protect the environment. All the madres out there, will you join me? ✨🌍 ✨ Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 1 de Sep de 2020 a las 6:56 PDT

"Puede que no te guste la política, pero... ¿adivina qué? Si no actuamos ahora, a nuestros hijos no les gustará tener que quedarse adentro todo el verano porque hace demasiado calor para jugar afuera o tener aire limpio para respirar", señala en el vídeo que forma parte de la campaña electoral de la organización Latino Victory Project.

"Si no hacemos algo ahora, nuestros hijos serán los que se verán obligados a limpiar nuestro desorden", advirtió López, que mostró públicamente su apoyo al candidato del partido Demócrata Joe Biden, participando en la reciente convención de este partido en la que oficialmente se nominó a Biden como el candidato que deberá enfrentarse al actual presidente, Donald Trump, que se describe como un "no creyente" en el cambio climático.

Como parte de la campaña, la organización alienta a las mujeres -madres, tías, abuelas- a hacer la promesa de que cumplirán "que este noviembre votarán pensando en el futuro".

Les exhorta a hacer un vídeo o foto de ellas haciendo la promesa con sus hijos de que votarán el 3 de noviembre y elegirán a candidatos que apoyen la acción contra el cambio climático "para salvar nuestro planeta para nuestras generaciones futuras".

La campaña señala que la comunidad latina ha sido una de las más afectadas por el cambio climático, con el 55 por ciento de los latinos en los EU, viviendo en Texas, Arizona y Florida, estados que ya están experimentando sequías, temperaturas récord o inundaciones.

Según el Fondo de Defensa Ambiental, uno de cada dos latinos vive en condados que frecuentemente violan los estándares de contaminación, lo que empeora el asma y otras enfermedades respiratorias.

"Estamos en un punto de inflexión que requiere una acción audaz, y eso significa elegir candidatos que sean partidarios feroces", indicó en un comunicado Nathalie Rayes, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Project,

"Como madre, quiero que mis dos hijos crezcan en un planeta donde el aire y el agua limpios no sean productos valiosos, sino abundantes recursos disponibles en nuestro entorno natural", argumentó la activista.

