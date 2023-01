¡Centro de Convenciones cumple 25 años! Realizarán un concierto de Mijares para celebrar

Con motivo de su 25 aniversario, el Centro de Convenciones de Chihuahua, el cual inició su primera etapa el 27 de abril de 1998, tiene varios eventos en puerta que se estarán desarrollando a lo largo de los próximos meses del presente año, uno de ellos es concierto de Mijares que se realizará el 10 de marzo en la Sala 3, estando los boletos a la venta a través de la plataforma Don Boletón a partir del lunes próximo.

El espectáculo, indicaron los organizadores, contará con una producción audiovisual de primer nivel y estará dividido en varias secciones por lo que el costo de cada zona es: Mesa First Row $3,350.00, Mesa VIP Plus $2,900.00, Mesa VIP $2,600.00, Silla Oro $2,300.00, Silla plata $1,850.00, Silla Preferente Plus $1,500.00, Silla Preferente $1,150.00, y General $649.00, todos los precios es por persona sin cargo por servicio de venta.

Así que para los que sean amantes de la música de “El Soldado del Amor” esta es la oportunidad de disfrutar de su repertorio donde seguramente interpretará todos los éxitos que lo han consagrado en el género romántico como: “El privilegio de amar”, “No se murió el amor”, “Bella”, “El breve espacio”, “Corazón salvaje”, “Amor”, “Cien años”, “Si me tenías”, entre otras más.

El cantante inició su carrera a los 23 años y alcanzó gran popularidad desde mediados de los años 80 hasta mediados de los 90 en Latinoamérica y Japón principalmente. De 1997 a 2011 estuvo casado con la cantante y actriz mexicana Lucero, con quien tiene dos hijos, sacando el gusto por la música la hija ambos, quien ya ha sorprendido con su voz.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

La expareja de Lucero hizo su debut profesional en 1981 en un festival local llamado “Valores Juveniles”. En 1985 representó a México en el Festival de la OTI, obteniendo "Revelación del Festival". En 1986, inició su carrera en solitario tras firmar con EMI, editando un álbum homónimo que presentaba sus primeros éxitos internacionales: "Bella", "Soñador", "Poco a poco" y "Siempre" ésta última compuesta por el cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga.

La noticia de su matrimonio con Lucero en su momento se convertiría en un evento internacional y Televisa se ganó los derechos para televisarlo, ganando más de 40 millones de espectadores; asimismo, en 1998, “El privilegio de amar” alcanzó el estatus de platino en México, impulsado por la canción principal, que presentaba a Lucero como coros.

Cabe recordar que el famoso estuvo el año pasado en la inauguración del Palenque de la Feria Santa Rita, junto a él se presentó Lucero, quienes tuvieron lleno total y arrasaron esa noche con su espectáculo.

Por otra parte, los organizadores del espectáculo y el presidente de Expo Chihuahua, Óscar Molina, expresaron que continuarán más eventos de primer nivel y calidad para los chihuahuenses, como Sin Bandera, entre otros artistas que anunciarán próximamente, de igual forma tienen preparadas conferencias, exposiciones, ferias, y mucho más, con el objetivo de festejar los 25 años de este centro.