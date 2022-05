‘Chabelo' padece demencia senil y por eso ‘lo tienen guardado’, asegura comunicador

Xavier López “Chabelo” es uno de los artistas más querido debido a las décadas que pasó al frente del programa “En Familia con Chabelo”, donde con su personaje acompañó a las familias todos los domingos, pero su posible regreso a la televisión se ve cada vez más complicado y un comunicador parece saber por qué.

Gustavo Adolfo Infante, conductor de Imagen Televisión, afirmó que el actor de 87 años sufre de Alzheimer, demencia senil o de un problema mental, razón por la que no se le ha vuelto a ver tanto en los escenarios como en la vía pública.

Durante uno de sus programas, afirmó que la familia de Xavier López lo tiene bajo resguardo para cuidar su salud y para que sus complicaciones no se den a conocer y no afectar su imagen pública.

El comentador de espectáculos incluso comparó el caso de Chabelo con el de Polo Polo, quien tras una carrera de mucho éxito en los escenarios desde hace varios años no realiza ninguna aparición pública debido a los problemas de salud que padece.

“Yo sé que a Xavier lo tienen, a mi querido Chabelo, lo tienen ya guardado porque no está en condiciones de hablar, tiene Alzheimer, igual que Polo Polo”, aseguró Gustavo Adolfo Infante en el programa “Sale el Sol”. “Polo Polo que se dedicó toda su vida a hablar y a hacer reír a la gente, y Chabelo también, el día de hoy están sin poder hablar”.

¡#Chabelo confirma regreso a la pantalla chica!#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/49yqrpThD1 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 24, 2022

HIJO DE "CHABELO" CONFIRMA PROBLEMAS DE SALUD, PERO NO SEÑALA CUÁLES SON

El pasado 24 de mayo, Xavier Miranda, hijo de Chabelo, dio una entrevista para el conductor Javier Poza en donde aclaró que su padre ya no realiza ninguna aparición pública a causa de sus problemas de salud, pero no comentó sobre qué complicaciones serían.

“Mi papá está absolutamente retirado, principalmente por motivos de salud. A pesar de lo que piensan algunos, mi viejo no es eterno y ha tenido un par de años difíciles”, explicó Mirada. “Está muy bien y muy fuerte, pero él está ya retirado. Está bien, no ha sido fácil, no ha tenido años fáciles. Ha tenido problemas de salud. El encierro no fue fácil para él, pero ahí va”.

Dentro de sus comentarios, Xavier Miranda apuntó que su padre trabajó “como loco” en busca de entretener a la gente y que, en la actualidad, aunque intenta mostrarse con la misma energía que en otros años ya los años no le permiten tener la misma respuesta.

“Yo creo que mi papá dedicó toda su vida a la niñez y fue una vocación muy genuina de su parte. Verdaderamente adora a los niños y está preocupado por ellos”, explicó.

LOS PROYECTOS FUTUROS CON LA IMAGEN DE "CHABELO"

Mientras se busca aclarar el estado de salud de Chabelo, si se conoce lo que será el futuro de su imagen, debido a un nuevo acuerdo que busca traer de regreso al personaje a la televisión.

Xavier López Miranda, representado por Producción Espiral, firmó una nueva alianza con TH3 Media Group para crear “novedosos” y varios formatos para plataformas como televisión sobre Chabelo.

Al respecto, uno de los proyectos es la creación de una nueva serie animada en donde el personaje tendrá diversas aventuras. También se busca crear un nuevo formato de concursos inspirado en la “Catafixia”, que era el evento de cierre de cada una de las emisiones de “En familia con Chabelo” y una palabra que él inventó que ya forma parte del diccionario.

Junto a esto, también se tienen planes para realizar una bioserie en donde se narre su vida. Al respecto, Xavier Miranda aseguró que todavía no se tiene considerado el actor que interpretará a su padre, pero que la historia ya tiene algunos avances.

“En la historia de vida de mi padre hay muchas partes que parecen ficción, que parecen difícil de creer. El hecho de que se topó con la actuación y su personaje totalmente por coincidencia. Mi papá quería ser doctor, nada estaba en el plan”, aseguró López Miranda.

Anoche se hizo un anuncio que me tiene muy “animado” jejeje, Una nueva producción de @xavierlopezm y @Thr3MediaGroup, y vienen mas proyectos muy pronto ! pic.twitter.com/IbukAEWTlb — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) May 22, 2022

Xavier López “Chabelo” nació el 17 de febrero de 1935, tiene 87 años, mientras que el personaje nació en una emisión de “Carrusel Musical” conducido por Arturo Manrique Elizondo “El Panzón Panseco” y Ramiro Gamboa “El Tío Gamboín”.

La primera emisión de “En Familia con Chabelo” se dio el 26 de noviembre de 1967, por lo que cumplió cinco décadas al lado del personaje con el que participó en radio, televisión, cine, cómics y en discos musicales.

