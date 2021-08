Chihuahua presente en reality “El Retador”

El coreógrafo chihuahuense Gerardo Alberto Reyes Almeida, audicionó en el nuevo programa de Televisa “El Retador”, el nuevo reality que lleva tres disciplinas que es canto, baile e imitación, quedando en la competencia de baile con dos grupos representativos de Chihuahua “Cee Jay Girls” y “Six One Four”, logrando un éxito al lograr colocar dos grupos del estado, ya que únicamente se eligieron 10 en toda Latinoamérica.

.➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El chihuahuense Gerardo Alberto Reyes Almeida tiene 37 años de edad, indica que a los 10 años inició su gusto por el baile, ya que en su colonia se juntaba su hermano con sus amigos y se ponían a bailar y él trataba de imitarlos, en el año de 1999, cuando estaba en tercero de secundaria es cuando decide dedicarse de lleno a este arte.

Foto: Cortesía | Gerardo Reyes

Indica que a sus 15 años surge la moda del thrasher que era bailar, hacer grafiti, patinar y se le llamó así para diferenciarse de los “cholos”, ya que usaban el mismo estilo de vestir, prendas muy holgadas, señala que después de estar bailando por cinco años lo invitan a dar clases en una academia aceptando, gracias a ello, dice, inicia presentándose en centros nocturnos dando espectáculos,

Actualmente es un maestro, coreógrafo y bailarín de hip hop (danzas urbanas), tiene 22 años bailando y 17 dando clases, durante cinco años practicó break dance y poppin y en 2004 inicia con la coreografía, a lo largo de su carrera ha participado en varios eventos, asimismo, fue juez en el primer concurso de break dance de Chihuahua en el año 2001.

Juárez Invita Pérez Cuéllar a Maru Campos a su toma de protesta

“He competido en nacionales e internacionales donde he tenido la oportunidad de representar a mi ciudad quedando seleccionado para representar a mi país en el Mundial de Hhip (Hip Hop International) en Phoenix, Arizona, EU en los años 2018, 19, 20 y 21, de igual modo he sido maestro de varias generaciones de hip hop en Chihuahua, lo cual me llena de orgullo porque puse mi granito de arena para que esta cultura creciera en la capital y siga creciendo ya que nuestro estado tiene muy buen nivel mundial y seguimos creciendo en la marcha”, finalizó el coreógrafo.





DATO:

Fue seleccionado para representar al país en el Mundial de Hip Hop Internacional en Phoenix, Arizona