Chihuahuense es seleccionada entre los 25 narradores de la revista Granta

La chihuahuense Aniela Rodríguez, ha sido seleccionada en la segunda lista que publica la revista británica Granta, de los 25 narradores menores de 35 años en español, cosechando una firme carrera como escritora, con cinco obras publicadas –incluyendo ediciones y una traducción al italiano-, y distintivos como el Premio Nacional de Cuento Joven Comala, y la disciplina de Literatura en el Premio Chihuahua, a nivel local.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“La última selección de Granta de 25 narradores menores de 35 años fue en 2011, y justo en esta me eligen a mí, junto con otros tres escritores mexicanos, y estoy muy contenta porque es una revista muy importante en el mundo editorial y es una lista que nos impulsa mucho a nosotros como jóvenes, para seguir escribiendo, publicando y es una distinción bastante importante dentro del mundo editorial”, expresó Aniela.

El distintivo representa un doble reto para Aniela, por el mercado de nicho del mundo editorial, en el que escribir siendo joven y siendo mujer, implica un esfuerzo extra. Esta edición reconoce a 14 escritores y 11 escritoras; lo que representa un avance en el equilibrio de género respecto a 2011, cuando la proporción fue de 17 a cinco escritoras.

“Sí está muy complicada la industria editorial. Más allá del tema de la pandemia, ya es complicado publicar siendo joven y sobre todo, siendo mujer; porque estamos en una industria particularmente machista, que ya tiene a sus consagrados. Es una industria muy de nicho, sí hay que trabajarle doble, y por el tema de la pandemia, hay dos situaciones muy interesantes: es mucho más difícil publicar porque las editoriales están teniendo muchas broncas, en el sentido financiero; no están sacando tantos títulos, le están apostando más a lo digital. Pero, por otro lado hay una explosión que a mí me parece muy buena, de todo el mundo digital. Antes, encuentros literarios, ferias de libros, presentaciones, etcétera, eran muy inaccesibles y muy centralizadas, porque solo se hacían en el centro del país, y en grandes ciudades”, explicó.

En ese sentido, refirió que en provincia no se tenía acceso a muchos eventos, y ahora, gracias a la virtualidad que ha impuesto la pandemia, hay una exposición mundial, que ha sabido aprovechar en la impartición de talleres literarios, logrando llegar a personas de otros países.

Sobre la exposición que le ha dado el ser enlistada en la selección de Granta, destacó que ha sido muy benéfica por la difusión a su libro El Problema de los Tres Cuerpos, del cual acaba de sacar una edición española, y más recientemente una traducción al italiano, a la que se encuentra en el proceso de promoción.

“Es bastante importante, porque justo es una lista que te hace muy elegible para el mundo editorial, para agentes literarios, ya estás prácticamente en el ojo internacional. Mi libro salió en España el año pasado y sí tuvo un buen recibimiento, pero ahora con la publicación de la lista, las librerías lo están promocionando mucho, hay personas que se han acercado a mí, para preguntarme por mis libros, he tenido muchísimas difusión en medios internacionales y los nombres de todos nosotros que estamos en esta lista están empezando a sonar mucho. Sí me ha dado muchísima visibilidad, en apenas una semana del anuncio”, refirió.

A los talentos que están considerando empezar a escribir, Aniela Rodríguez les exhortó a practicar la disciplina, y dear de ver la escritura como un hobby, y empezar a verlo como un oficio, ejercer una constancia de escribir durante un número determinado de horas, o con objetivos cuantificables.

“Otra cosa que creo que es súper importante, es la humildad, no se puede ser un buen escritor sin ser humilde. Hay que estar abierto a escuchar a los otros, estar siempre receptivo, saber qué piensan de tu obra, digo, al final tú decides qué es lo que vas a escribir, qué crítica vas a aceptar. Siempre he pensado que escribir es un acto público, porque nadie escribe nada más para uno. Siempre hay que escuchar lo que piensan los demás de nuestra obra, desde una visión humilde y auto crítica. Es una chamba de mucha tenacidad, y de muchos años y disciplina. Les digo que no se desanimen a la primera, porque sí es un camino largo, pero hay muchos frutos buenos”, invitó.

Para seguir a la autora chihuahuense en nuevos proyectos, talleres y actividades, puso a la disposición su cuenta de Twitter en redes sociales, donde aparece como Aniela sin D.

Te puede interesar: